Abdeslama previezli do Belgicka, súdený bude za atentáty z marca 2016

Brusel 13. júla (TASR) - Salah Abdeslam — jediný z páchateľov teroristických útokov v Paríži z roku 2015, ktorý je stále nažive — bol v stredu ráno prevezený z parížskej väznice do Belgicka, kde ho miestne súdy budú súdiť za teroristické útoky v Bruseli z marca 2016. Informuje o tom spravodajca TASR.



Abdeslama francúzske súdy uznali za vinného z vraždy a pokusu o vraždu súvisiacu s terorizmom. Koncom júna ho odsúdili na doživotie s len malou šancou na podmienečné prepustenie po 30 rokov, čo je podľa francúzskeho právneho systému najprísnejší možný trest. Odsúdený sa proti rozsudku neodvolal.



Podľa tlačovej agentúry AFP bol Abdeslam vyvedený z väzenia Fleury-Mérogis na severe Francúzska členmi zásahovej jednotky žandarmérie (GIGN) a prevezený na letisko, odkiaľ bol – rovnako pod prísnym dozorom – prevezený do Belgicka.



Televízna stanica RTBF spresnila, že belgické úrady ho umiestnili do väzenia s najvyššou mierou stráženia vo valónskej lokalite Ittre.



V Belgicku ho čaká nový maratón súdnych pojednávaní, ktorý sa začne 10. októbra. Súdený bude za prípravu a účasť na útokoch z 22. marca 2016 v Bruseli, pri ktorých zahynulo 32 ľudí. Dva útoky – na letisku a v metre – pripravila tá istá džihádistická bunka Islamského štátu ako útoky z 13. novembra 2015 v Paríži.



Na procese v Bruseli bude 32-ročný Salah Abdeslam súdený spolu so štyrmi spoluobžalovanými z Paríža: Mohamedom Abrinim, Osamom Krayemom zo Švédska, Sofienom Ayarim z Tuniska a Belgičanom marockého pôvodu Alim El Haddadom Asufim, ktorí tiež budú prevezení do Belgicka.



Po procese v Belgicku sa všetci vrátia na výkon trestu späť do Francúzska. Po vynesení všetkých rozsudkov bude mať Abdeslam zákonnú možnosť požiadať o výkon trestu v Belgicku, kde vyrastal a kde žije celá jeho rodina.