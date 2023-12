Abdollahján: Irán ani Izrael neveria v dvojštátne riešenie

Dubaj 11. decembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v pondelok vyhlásil, že jediné, čo majú Izrael a Irán spoločné je to, že neveria v tzv. dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Väčšina krajín sveta dlhodobo podporuje vytvorenie samostatného palestínskeho štátu, ktorý by mierovo koexistoval so susedným Izraelom, pre čo sa vžilo pomenovanie dvojštátne riešenie.



Abdollahján v pondelkovom videopríhovore k účastníkom medzinárodného fóra v katarskej Dauhe namiesto tohto riešenia zopakoval iránsky návrh na zorganizovanie referenda o budúcnosti Palestíny. Hlasovať by v ňom mohli iba potomkovia ľudí, ktorí na tomto území žili pred rokom 1948, keď vznikol štát Izrael.



Irán, ktorý dlhodobo považuje Izrael za svojho úhlavného nepriateľa, podporil bezprecedentný útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na izraelské územie zo 7. októbra a označil ho za "veľkolepú operáciu".



Kritici tvrdia, že rozrastajúce sa židovské osady na Západnom brehu a v iných lokalitách maria akékoľvek nádeje na dvojštátne riešenie. Palestínska samospráva vedená Mahmúdom Abbásom dlhodobo odmieta snahy o obnovenie rokovaní s Izraelom, zatiaľ čo militantné hnutie Hamas neuznáva ani samotnú existenciu židovského štátu.