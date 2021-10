Abdullahján: USA chceli rokovať, neboli však ochotné uvoľniť peniaze

Teherán 3. októbra (TASR) - Predstavitelia americkej vlády chceli s Iránom rokovať o obnovení rozhovorov o jadrovej dohode, Teherán však trval na tom, aby Washington najskôr uvoľnil zmrazené iránske aktíva v hodnote desať miliárd dolárov, povedal v sobotu minister zahraničných vecí islamskej republiky Husajn Amír Abdullahján. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Američania sa nás pokúsili rôznymi spôsobmi kontaktovať (na Valnom zhromaždení OSN) v New Yorku a ja som mediátorom povedal, že ak to USA myslia vážne, musia to dokázať ...uvoľnením najmenej desiatich miliárd dolárov zmrazených aktív," povedal minister počas rozhovoru so štátnou televíznou stanicou.



"Nie sú ochotní uvoľniť desať miliárd dolárov patriacich iránskemu národu, aby sme mohli povedať, že Američania aspoň raz za posledných desať rokov zvážili záujmy iránskeho národa," povedal Abdullahján.



Irán odmietol s USA priamo rokovať o obnovení jadrovej dohody z roku 2015, od ktorej v roku 2018 jednostranne odstúpila administratíva vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa.



Nepriame rokovania o obnovení dohody sú od júna pozastavené. Abdullahján avizoval, že Irán sa "čoskoro" vráti k týmto rozhovorom so svetovými mocnosťami vo Viedni, odmietol však povedať kedy.



Teherán v roku 2015 podpísal jadrovú dohodu so svetovými mocnosťami a zaviazal sa, že obmedzí svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Trump však v roku 2018 od predmetnej dohody odstúpil a voči Iránu znova zaviedol tvrdé ekonomické sankcie.



Trumpov nástupca v úrade Joe Biden vyjadril ochotu vrátiť sa k dodržiavaniu dohody, očakáva však, že Irán začne najskôr opäť plniť z nej vyplývajúce záväzky. Islamská republika naopak očakáva, že USA najprv zrušia sankcie. O obnovenie dialógu o dohode sa usilujú aj viaceré európske krajiny.