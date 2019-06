Abe: Irán by mal konštruktívne prispievať k mieru na Blízkom východe

Dodal však tiež, že narastajúce napätie vo vzťahoch Teheránu s Washingtonom by mohlo viesť k neúmyselnému vypuknutiu konfliktu.

Teherán 12. júna (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe vyzval v stredu počas oficiálnej návštevy Iránu Teherán, aby zohrával "konštruktívnu úlohu" pri posilňovaní mieru na Blízkom východe, a varoval pred hrozbou "neúmyselného vypuknutia konfliktu" v regióne. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



"Je nevyhnutné, aby Irán zohrával konštruktívnu úlohu v budovaní mieru a stability na Blízkom východe," vyhlásil Abe počas spoločnej tlačovej konferencie s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním.



Dodal však tiež, že narastajúce napätie vo vzťahoch Teheránu s Washingtonom by mohlo viesť k "neúmyselnému vypuknutiu konfliktu".



Varovanie japonského premiéra prišlo len niekoľko hodín po tom, ako Iránom podporovaní jemenskí šiitski povstalci - húsíovia - zaútočili raketami na letisko na juhozápade Saudskej Arábie. Rijád je pritom kľúčovým spojencom USA v regióne.



Raketa spôsobila materiálne škody v príletovej hale letiska a zranila 26 civilistov.



Ide o ďalší zo série húsijských útokov na saudskoarabské letiská, ktoré šiitski povstalci uskutočňujú pomocou rakiet a dronov.



V čase, keď sa prudko zhoršujú vzťahy medzi Iránom a kľúčovým spojencom Japonska Spojenými štátmi, sa Abe ponúkol, že bude sprostredkovateľom dialógu, a to priamym rokovaním s kľúčovými predstaviteľmi Iránu.



Japonsko a Irán si zachovávajú dobré vzťahy, keďže na nerastné suroviny chudobné Japonsko je do veľkej miery závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu, hoci iránska ropa tvorila vlani iba 5,3 percenta jeho celkového importu.