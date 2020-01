Abe: Konflikt s Iránom bude mať dosah na stabilitu celého sveta

Rijád 13. januára (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe varoval, že vojenská konfrontácia s Iránom bude mať negatívny dosah na mier a stabilitu v celom svete. Abe je momentálne na ceste po Blízkom východe a dúfa, že sa mu podarí zmierniť napätie, ktoré sa zintenzívnilo po zabití vysokopostaveného iránskeho generála Kásema Solejmáního americkými silami.



Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.



Abeho komentáre prišli na začiatku jeho päťdňovej cesty po Perzskom zálive. Tamojšia situácia sa dostala do neistoty po tom, ako Teherán reagoval na útok na Solejmáního vypálením raketových striel na dve základne v Iraku, kde sú nasadení americkí vojaci. Tento vývoj vzbudil obavy z možného vypuknutia vojenského konfliktu.



Po ustúpení týchto obáv sa japonský premiér rozhodol, že návštevu regiónu uskutoční. V nedeľu diskutoval o aktuálnej situácii so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom v provincii Ulá, potvrdil hovorca japonského ministerstva zahraničných vecí Masato Ohtaka.



"Akákoľvek vojenská konfrontácia v tomto regióne, kde sa nachádzajú krajiny ako Irán, bude mať negatívny dosah nielen na mier a stabilitu v (blízkovýchodnom) regióne, ale aj na celom svete, vyhlásil Abe.



Šéf japonskej vlády vyzval "všetky príslušné krajiny, aby diplomatickými cestami zmiernili napätie", dodal Ohtaka. Hovorca zároveň uviedol, že obaja lídri sa dohodli na úzkej spolupráci v oblasti námornej bezpečnosti v danom regióne a hovorili aj o zámere Tokia vyslať na Blízky východ torpédoborec a dve hliadkovacie lietadlá.



Japonsko sa však nepripojí ku koalícii pôsobiacej v tomto regióne pod velením Spojených štátov. Tokiu sa darí presadzovať rovnováhu medzi Washingtonom - ako svojím kľúčovým spojencom - a svojimi záujmami a dlhoročnými vzťahmi s Teheránom. Ohtaka uviedol, že Abe zdôraznil význam pokračujúcich a stabilných dodávok saudskoarabskej ropy do Japonska.



Abe ešte čakajú zastávky v Spojených arabských emirátoch a Ománe.