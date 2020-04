Abe podporil WHO aj napriek Trumpovej kritike

Tokio 17. apríla (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe vyjadril v piatok podporu Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) v jej boji proti šíreniu nového typu koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá poukázala na to, že Abeho vyjadrenia sú v kontraste s kritickými vyhláseniami amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu zdravotníckej organizácie OSN.



Predseda japonskej vlády podľa svojich slov partnerom zo skupiny G7 ešte vo štvrtok v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu povedal, že "medzinárodné spoločenstvo musí prostredníctvom WHO bojovať s týmto infekčným ochorením (COVID-19), ktoré má už globálny dosah". Abe ďalej zdôraznil, že "len WHO" môže v boji s pandémiou poslúžiť na medzinárodnej úrovni.



Trump v stredu oznámil, že nariadil zadržanie platieb pre WHO pre jej nezvládnutie situácie okolo pandémie nového koronavírusu.



Prezident na tlačovej konferencii v Bielom dome uviedol, že WHO "neplnila svoje základné povinnosti a musí za to niesť zodpovednosť". Vyhlásil, že WHO šírila o víruse "dezinformácie", pričom organizáciu obvinil, že skutočnosť, že dôverovala údajom čínskych úradov, pravdepodobne prispela k až 20-násobnému nárastu globálneho počtu prípadov nákazy.



Ako pripomína Reuters, na šéfa Bieleho domu sa za jeho kritiku zdravotníckej organizácie OSN v čase pandémie nového druhu koronavírusu zniesla vlna medzinárodnej kritiky.



Hoci sa japonský premiér kritike Trumpa, s ktorým má dobré vzťahy, vyhol, podporil výzvu lídrov krajín G7 na možnú reformu WHO.



"Sú rôzne pohľady na WHO. Aj také, že nie je politicky neutrálna," pripustil Abe. Zdôraznil však zároveň, že v danej situácii je nutné túto organizáciu "jednoznačne podporovať".