Abe vyjadril sklamanie, že sa mu nepodarilo zrealizovať úpravu ústavy

Tokio 4. mája (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe vyjadril ľútosť nad tým, že sa mu nepodarilo zrealizovať svoj cieľ - do roku 2020 presadiť historicky prvú novelizáciu pacifistickej ústavy Japonska. Ministerský predseda však vo videoodkaze zverejnenom v nedeľu na 73. výročie začiatku platnosti tejto najvyššej právnej normy uviedol, že je stále "pevne odhodlaný urobiť daný krok", informuje tlačová agentúra Kjódó.



Abeho odkaz bol prezentovaný na stretnutí konzervatívnych skupín a stúpencov úpravy ústavy, ktoré sa tento rok pre koronavírusovú pandémiu uskutočnilo iba v online formáte.



Premiér pred troma rokmi vo videoodkaze adresovanom stretnutiu organizovanému rovnakými skupinami, spätými s organizáciou Japonská konferencia (Nippon kaigi), povedal, že jeho cieľom je do roku 2020 dosiahnuť novelizáciu ústavy prepísaním článku 9, ktorý odmieta vojnu ako suverénne právo krajiny a použitie sily ako prostriedku na riešenie medzinárodných sporov.



Abe tvrdí, že tento článok by sa mal aktualizovať dodatkom s explicitnou zmienkou o Japonských sebaobranných silách (JSDF), čím by sa podľa neho ukončila polemika o ich ústavnosti. Napriek Abeho dlhodobému politickému cieľu prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina Japoncov nepovažuje ústavnú novelizáciu za potrebnú.



Nippon kaigi je najväčšia konzervatívna pravicová organizácia v Japonsku. Vznikla v roku 1997 a jej členovia sa vyznačujú ultranacionalistickými a monarchistickými postojmi.



Koronavírusová kríza pravdepodobne ešte viac sťaží premiérovo úsilie o uskutočnenie daných reforiem pred vypršaním jeho súčasného funkčného obdobia v septembri 2021.