Abeho koalícia vedie prieskum pred voľbami do hornej komory parlamentu

Japonsko prijalo vlani reformu, po ktorej sa počet členov hornej komory parlamentu - volených na šesť rokov - zvýšil o troch na 245.

Tokio 6. júla (TASR) - Koalícia japonského premiéra Šinzóa Abeho pravdepodobne získa v nadchádzajúcich voľbách do hornej komory parlamentu silnú väčšinu mandátov. Vyplýva to z výsledkov v sobotu zverejneného prieskumu preferencií obyvateľov pred voľbami, ktoré sa v Japonsku konajú 21. júla.



Podľa komentára Agentúry Reuters sa tak môže naplniť Abeho ambícia, ktorou je "prepísanie" japonskej pacifistickej ústavy, platnej od druhej svetovej vojny.



Očakáva sa, že Abeho vládnuca Liberálnodemokratická strana (LDP) a jej partnerská koaličná strana Kómeitó získajú viac než 63 kresiel, čo je väčšina zo 124 volených mandátov. Maximálne by si podľa prieskumu preferencií voličov mohli zabezpečiť až 77 kresiel.



Prieskum uskutočnila vo štvrtok a piatok japonská agentúra Kjódó. Podobné výsledky naznačujú aj prieskumy realizované inými japonskými denníkmi. Pripomenuli však, že mnoho voličov je stále nerozhodnutých, alebo môže zmeniť svoj názor.



Japonsko prijalo vlani reformu, po ktorej sa počet členov hornej komory parlamentu - volených na šesť rokov - zvýšil o troch na 245. Polovica z 245 členov hornej komory zákonodarného zboru sa v Japonsku volí každé tri roky.



Japonsko sa vo svojej súčasnej ústave zrieka vedenia vojny ako zvrchovaného práva krajiny i hrozby použitia vojenskej sily ako prostriedku riešenia medzinárodných sporov. Zmena ústavy si vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny oboch komôr parlamentu ako aj referendum medzi obyvateľmi.