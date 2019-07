Abeho vláda si podľa odhadov udrží väčšinu v hornej komore parlamentu

Japonsko sa v súčasnej ústave zrieka vedenia vojny ako zvrchovaného práva krajiny i hrozby použitia vojenskej sily ako prostriedku riešenia medzinárodných sporov.

Tokio 21. júla (TASR) - Vládna koalícia japonského premiéra Šinzóa Abeho je na najlepšej ceste udržať si väčšinu v hornej komore parlamentu po nedeľňajších voľbách, v ktorých sa rozhodovalo o polovici z jej kresiel. Vyplýva to z odhadov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informovali svetové agentúry.



Verejnoprávna televízia NHK na základe prieskumov medzi hlasujúcimi, tzv. exit polls, uviedla, že Abeho Liberálnodemokratická strana (LDP) a koaličná strana Kómeitó by mali získať 67-77 zo 124 kresiel, o ktorých sa v nedeľu hlasovalo



Obe tieto strany majú vo zvyšnej časti 245-člennej Snemovne poradcov (Sangiin) 70 kresiel. Zachovali by si tak v hornej parlamentnej komore väčšinu, čo by koalíciu podporilo pri plánovanom zvyšovaní daní neskôr v priebehu roka - a udržalo nažive zámer premiéra zmeniť ustanovenia pacifistickej ústavy krajiny o jej ozbrojených silách.



Japonsko sa v súčasnej ústave, platnej od konca druhej svetovej vojny, zrieka vedenia vojny ako zvrchovaného práva krajiny i hrozby použitia vojenskej sily ako prostriedku riešenia medzinárodných sporov. Zmena ústavy by si vyžadovala dvojtretinovú väčšinu v oboch komorách parlamentu, ako aj referendum voličov.



Miestne médiá tiež predpovedajú, že politické strany z vláda i opozície, ktoré podporujú úpravu ústavy, by mohli získať túto dvojtretinovú "superväčšinu" v hornej komore.



Udržanie vládnej väčšiny v hornej snemovni sa všeobecne očakávalo už podľa predvolebných prieskumov, pričom dôvodom je najmä nevýrazná opozícia, píše agentúra AFP. Abe by sa podľa nej v prípade víťazstva mal udržať pri moci do novembra, keď prekoná rekord najdlhšie vládnuceho japonského premiéra, ktorým je doposiaľ Taró Kacura, uznávaný politik, ktorý viedol vládu trikrát v rokoch 1901 - 1913.



Abe tento mesiac zopakoval prísľub "jasného stanovenia úlohy Sebaobranných síl v ústave". Terajšiu ústavnú úpravu, vnútenú krajine Spojenými štátmi po druhej svetovej vojne, japonská verejnosť všeobecne podporuje, prekáža však nacionalistom, ako je Abe, ktorí je vnímajú ako zastaranú a represívnu.