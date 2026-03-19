< sekcia Zahraničie
Abú Zabí po raketovom útoku odstavilo plynárenské a ropné zariadenia
Orgány reagujú na incidenty v plynárenských zariadeniach Habšán a na ropných poliach Bab, ktoré zapríčinili padajúce trosky z úspešne zneškodnených rakiet, uviedla vo štvrtok ráno vláda Abú Zabí.
Autor TASR
Bejrút 19. marca (TASR) - Úrady v Spojených arabských emirátoch (SAE) odstavili v reakcii na raketový útok plynárenské a ropné zariadenia v emiráte Abú Zabí. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.
„Orgány reagujú na incidenty v plynárenských zariadeniach Habšán a na ropných poliach Bab, ktoré zapríčinili padajúce trosky z úspešne zneškodnených rakiet,“ uviedla vo štvrtok skoro ráno vláda Abú Zabí v stanovisku. „Plynárenské zariadenia sú odstavené a neboli hlásené žiadne zranenia,“ dodala bez uvedenia ďalších podrobností o rozsahu škôd. Spočiatku nebolo jasné, ako dlho budú zariadenia zatvorené.
Vyhlásenie vydal komunikačný úrad Abú Zabí na sociálnej sieti X, ale neuviedol, kto je za úder zodpovedný. Na ciele v SAE od začiatku vojny na Blízkom východe však opakovane útočí Irán. Konflikt vyvolali 28. februára americko-izraelské útoky na Teherán.
