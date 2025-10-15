< sekcia Zahraničie
Abú Zabí spúšťa cez svoju aplikáciu sobáš aj na diaľku
Autor TASR
Dubaj 14. októbra (TASR) - Páry z celého sveta sa môžu zosobášiť pomocou vládnej aplikácie emirátu Abú Zabí bez toho, aby museli vstúpiť na jeho územie, povedal v utorok pre agentúru AFP vedúci projektu Muhammad al-Askar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spojené arabské emiráty (SAE) experimentovali s povolením online obradov pre ľudí žijúcich v krajine už počas pandémie COVID-19. Nová verzia vládnej aplikácie má však oveľa širší cieľ, uviedol Muhammad al-Askar, zodpovedný za aplikáciu TAMM.
„Je otvorená pre každého. Ktokoľvek sa chce zosobášiť v Abú Zabí, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, môže službu získať online,“ povedal al-Askar pre agentúru AFP počas dubajského technologického veľtrhu Gitex. Funkcia manželstva bola pridaná do najnovšej verzie aplikácie, ktorá obyvateľom emirátu poskytuje online prístup k viac ako 1000 vládnym službám.
„Ľudia sa môžu pripojiť online, celú transakciu môžu vykonať bez toho, aby museli ísť na akékoľvek fyzické miesto. Sme medzi prvými, ktorí to robia,“ vysvetlil al-Askar. Pomocou svojej vládnej aplikácie Dija spustila minulý rok podobnú službu aj Ukrajina, ktorá umožňuje zosobášiť sa párom oddeleným vojnou.
V prípade aplikácie TAMM za poplatok 800 dirhamov (188 eur) používatelia vyplnia online formuláre, predložia potrebné dokumenty (obe strany musia byť slobodné, nemoslimovia, vek najmenej 21 rokov a aspoň jedna zo strán musí byť obyvateľom emirátu a musí mať preukaz totožnosti SAE), rezervujú si úradníka na vedenie obradu a už za 24 hodín môžu mať virtuálny obrad.
Obrady sa môžu konať osobne alebo na diaľku prostredníctvom zabezpečeného pripojenia WebEx. Obe strany vrátane dvoch svedkov a licencovaného oddávajúceho sa pripoja prostredníctvom videohovorov z mobilu alebo počítača. Na diaľku sa môžu pripojiť aj hostia. Pre uznanie manželského certifikátu aj mimo SAE (cez ministerstvo zahraničných vecí) je potrebný dodatočný poplatok 300 dirhamov (70 eur).
Spojené arabské emiráty sú jedinou krajinou Perzského zálivu, ktorá povoľuje civilné sobáše, hoci toto právo je vyhradené pre cudzincov.
