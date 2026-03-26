< sekcia Zahraničie
Abú Zabí: Trosky zostrelenej rakety zabili dvoch ľudí
Ďalší najmenej traja ľudia pri incidente utrpeli zranenia a poškodených bolo aj niekoľko vozidiel.
Autor TASR
Abú Zabí 26. marca (TASR) - Trosky zostrelenej rakety pripravili o život dvoch ľudí v Abú Zabí, hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE). Tamojšie ministerstvo obrany predtým na sieti X uviedlo, že protivzdušná obrana krajiny reagovala vo štvrtok na iránsky útok raketami a dronmi, píše TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.
Úrady uviedli, že išlo o trosky zostrelenej balistickej rakety. Ďalší najmenej traja ľudia pri incidente utrpeli zranenia a poškodených bolo aj niekoľko vozidiel.
Rezort obrany krátko predtým informoval o zásahu protivzdušnej obrany a hrozbách dronových útokov z Iránu. Podľa údajov SAE prišlo pri iránskych útokoch na krajinu doposiaľ o život deväť ľudí, zranenia utrpelo najmenej 166.
Iránsky Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) medzičasom spustil ďalšiu vlnu útokov na štáty v Perzskom zálive vrátane Kuvajtu a saudskoarabského guvernorátu al-Chardž, informovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
V al-Chardž sa nachádza letecká základňa, na ktorej sú prítomné ozbrojené sily USA. Teherán na toto miesto opakovane útočí odkedy Spojené štáty a Izrael začali 28. februára s útokmi na Irán.
