Abúl Ghajt: Presun Palestínčanov je neprijateľný pre arabský svet

Dubaj 12. februára (TASR) - Šéf Ligy arabských štátov (LAŠ) Ahmad Abúl Ghajt v stredu odmietol akékoľvek vysídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy a Západného brehu Jordánu. Takéto vysídľovanie je podľa neho "neakceptovateľné" pre blízkovýchodný región. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dnes sa pozornosť sústreďuje na Gazu a zajtra sa presunie na Západný breh s cieľom vyprázdniť Palestínu od jej historických obyvateľov," povedal Ghajt na summite svetových vlád v Dubaji. "Je to neakceptovateľné pre arabský svet, ktorý proti tejto myšlienke bojuje už 100 rokov," dodal.



Šéf LAŠ na summite v Dubaji reagoval na návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy a Palestínčania by sa presunuli do zahraničia. Jeho plán odsúdilo viacero vlád po celom svete vrátane arabských krajín či palestínskej samosprávy.



"My Arabi sa nechystáme v žiadnom prípade kapitulovať po 100 rokoch odporu, pretože sme neutrpeli politickú, vojenskú ani kultúrnu porážku," vyhlásil Ghajt.



Myšlienku amerického prezidenta o vysídlení Palestínčanov v stredu opäť odsúdila aj Čína. Hovorca ministerstva zahraničných vecí uviedol, že Pásmo Gazy patrí Palestínčanom a je súčasťou palestínskeho územia. Čína je podľa jeho slov "proti násilnému vysídľovaniu" obyvateľov palestínskej enklávy.