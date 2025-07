ACF: V Južnom Sudáne zomierajú pre zníženie americkej pomoci deti

Juba 1. júla (TASR) - Mimovládna organizácia Akcia proti hladu (ACF) v utorok pre agentúru AFP uviedla, že v dôsledku zníženia pomoci Spojených štátov zomierajú v Južnom Sudáne deti. Podľa predstaviteľov ACF vo svojom financovaní prišli o 30 percent prostriedkov a krajina v súčasnosti čelí aj epidémii cholery, informuje TASR.



Južný Sudán získal nezávislosť v roku 2011 a odvtedy čelí chudobe a nestabilite. Napriek svojmu ropnému bohatstvu je vo veľkej miere závislý od medzinárodnej pomoci. Po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa znížiť financovanie zahraničných programov Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) sa situácia ešte zhoršila.



„Nemyslím si, že to je len strach. Je to už realita... Už teraz nám umierajú deti,“ povedal Denish Ogen Rwot, vedúci komunikácie ACF v Južnom Sudáne. Zdôraznil najmä naliehavý nedostatok potravín.



Svetový potravinový program (WFP) tento týždeň varoval, že miera akútnej podvýživy medzi deťmi utekajúcimi pred vojnou v susednom Sudáne „už prekročila hranice núdze“.



Podľa organizácie Lekári bez hraníc vypukla epidémia cholery aj v regióne Abyei na severozápade Južného Sudánu. Organizácia dodala, že v júni bolo zaznamenaných viac ako 330 prípadov cholery pre „kritický“ nedostatok vody a hygienických zariadení. AFP dopĺňa, že od septembra si epidémia vyžiadala približne 1300 obetí.



ACF bola nútená znížiť počet svojich zamestnancov v krajine z 300 na 86, čo znížilo jej schopnosť reagovať na krízy. „Sme odkázaní len na vieru,“ uviedol Rwot.



Britský vedecký časopis The Lancet v utorok informoval, že škrty v rámci USAID by mohli do roku 2030 viesť k úmrtiam viac ako 14 miliónov ľudí na celom svete vrátane viac ako 4,5 milióna detí do päť rokov.