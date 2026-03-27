Adam Kadyrov sa po autonehode v Groznom objavil na verejnosti
Autor TASR
Moskva 27. marca (TASR) - Čečenský vodca Ramzan Kadyrov na svojom telegramovom účte zverejnil video, na ktorom je zachytené stretnutie šéfov bezpečnostných zložiek kaukazskej republiky vrátane jeho 18-ročného syna Adama Kadyrova. Ide o prvé verejné vystúpenie jeho údajného nástupcu od januárovej autonehody v čečenskom hlavnom meste Groznyj. TASR o tom píše podľa denníka Novaja gazeta Evropa.
Adam Kadyrov 16. januára vo vysokej rýchlosti narazil do iného auta a jeho vodiča zabil, on sám utrpel vážne zranenia, informovala Kavkaz.Realii ako pridružená organizácia Rádia Sloboda (RFE/RL). Po nehode bol letecky prevezený do Moskvy, kde mu v nemocnici odstránili slezinu a mal zlomenú čeľusť. Z nemocničného ošetrenia bol vo februári prepustený. Podľa zdroja má ako jediný vážny dôsledok nehody poškodený zrakový nerv na jednom oku.
Podľa záberov zverejnených vo februári na telegramovom kanáli Ramzana Kadyrova po pobyte v nemocnici Adam tiež výrazne schudol.
Po nehode z verejnosti zmizli traja jeho ochrankári a najmenej dvaja z nich, Bislan Kaimov a Apti Iraschanov, boli evakuovaní do Moskvy s oveľa vážnejšími zraneniami ako mal on. Kaimov môže byť podľa čečenského telegramového kanála NIYCO doživotne paralyzovaný.
