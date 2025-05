Pekarová Adamová: Cesta Fica do Ruska je jeho suverénny krok a vizitka

Praha 7. mája (TASR) - Plánovaná návšteva Moskvy slovenským premiérom Robertom Ficom je jeho suverénnym rozhodnutím. Je to vizitka jeho osoby. Uviedla to predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová po stretnutí s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim v Prahe. Návštevu považuje Raši za rozhodnutie premiéra a predsedu najsilnejšej slovenskej koaličnej strany Smer-SD, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



„Mrzí ma, že si nepripomína tieto udalosti na Námestí SNP v Bratislave, ale radšej je na Červenom námestí a bude sa prizerať prehliadke, ktorá bude za účasti tých, ktorí dnes útočia na nevinných Ukrajincov,“ poznamenala Pekarová Adamová. Zároveň doplnila, že nikto nespochybňuje historické fakty, udalosti a dôležitú rolu ruskej armády v oslobodení.







Raši si podľa vlastných slov pripomenie 80. výročie konca druhej svetovej vojny pri čo najväčšom počte pamätníkov na Slovensku. „Nespochybňujem historické fakty a budem rád, keď ich nebude spochybňovať nikto. Slovenská republika bola oslobodená najmä vďaka vojakom Červenej armády... Ale moje rozhodnutie je uctiť si pamiatku týchto ľudí na Slovensku a to považujem za správne,“ skonštatoval Raši.



Premiér Fico sa 9. mája zúčastní v Moskve na oslavách 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Už vopred avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“.