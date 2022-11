Adamová po stretnutí so Šefčovičom:EÚ musí byť otvorenejšia rozšíreniu

Praha 14. novembra (TASR) - Európska únia musí byť v snahe o rozširovanie spoločenstva aktívnejšia a otvorenejšia k zrýchleniu procesov. Pre TASR to uviedla predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová po stretnutí s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, informuje spravodajkyňa v Prahe.



Ak sa EÚ nebude snažiť, aby sa krajiny západného Balkánu únii priblížili a neskôr sa stali jej súčasťou, toto vákuum rýchlo zaplní niekto iný, myslí si Pekarová Adamová. "Západné krajiny k tomu rozšíreniu nie sú tak otvorené ako napríklad my, ktorí sme pristupovali do EÚ až v posledných rokoch," uviedla.



Podľa nej k tomu prispievajú aj skeptickejšie postoje obyvateľov západných krajín k otázke rozširovania.



"Je im tento kút Európy vzdialenejší, málo o sebe vedia," myslí si Pekarová Adamová. Česko a Slovensko podľa jej slov vedia, aké to je, keď sú nové krajiny vnímané skôr na príťaž než ako prínos.



"Myslím, že dnes už ani na západ od nás nikto nepochybuje, že rozšírenie v roku 2004 zmysel malo a obohatilo nielen nás, ale práve aj samotné staré krajiny," dodala šéfka českej Poslaneckej snemovne.



So Šefčovičom diskutovali tiež o práci Česka v rámci predsedníctva v Rade EÚ, ktorá sa tematicky týka najmä vojny na Ukrajine, energetickej bezpečnosti či cien energií. "Dotkli sme sa aj európskej strategickej autonómie, čo znamená, aby sme boli viac sebestační v oblasti kľúčových komponentov v priemysle, ale aj surovín a podobne," načrtla témy stretnutia šéfka dolnej komory parlamentu ČR.



Podľa jej slov sa so Šefčovičom zhodli na tom, že práve v tejto oblasti má Európa veľký kus práce ešte pred sebou, ale ide o jednu z najkľúčovejších priorít a mnohé sa už podarilo dosiahnuť. "V oblasti plynu sa nám podarilo svoju závislosť v rámci EÚ zo 40 percent znížiť na 7,5 percenta počas niekoľkých mesiacov. To si myslím, že je impozantný výsledok," dodala Pekarová Adamová.