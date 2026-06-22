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Adamski:Ukrajina zatiaľ neobmedzila exhumácie obetí Volynského masakra
Adamski povedal, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Kyjev mohol opätovne zaviesť obmedzenie exhumácií.
Autor TASR
Varšava 22. júna (TASR) - Poľsko zatiaľ nemá signály, že by bol proces exhumácií obetí volynského masakra na Ukrajine ohrozený napriek zhoršeniu atmosféry vo vzťahoch medzi Varšavou a Kyjevom po odobratí štátneho vyznamenania ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Pre agentúru PAP to uviedol riaditeľ Centra dialógu Juliusa Mieroszewského Lukasz Adamski, informuje varšavský spravodajca TASR.
Adamski povedal, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Kyjev mohol opätovne zaviesť obmedzenie exhumácií. Zároveň upozornil, že otvorenou otázkou zostáva tempo ďalších prác a prípadné zmeny ukrajinskej legislatívy, ktoré by celý proces odbremenili od politických a administratívnych prekážok.
Nawrocki v piatok oznámil, že Zelenskému odoberá najvyššie poľské štátne vyznamenanie po tom, čo ukrajinský prezident súhlasil s pomenovaním jednej z vojenských jednotiek po príslušníkoch Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA). Tá sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakroch desiatok tisícov poľských, židovských, či českých civilistov. Zdôraznil však, že rozhodnutie nie je namierené proti ukrajinskému národu a nemení poľskú podporu Ukrajine v boji proti Rusku.
Na krok poľského prezidenta reagoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, ktorý ho označil za strategickú chybu. Následne oznámil vrátenie svojho poľského vyznamenania. Vyznamenaní sa vzdali aj šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov a ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Vasyl Bodnar.
Ukrajina zrušila koncom novembra 2024 moratórium na vyhľadávanie a exhumácie pozostatkov poľských obetí masakra. Odvtedy prebehli práce na niekoľkých miestach, pričom boli objavené pozostatky mužov, žien aj detí a pripravujú sa ďalšie exhumácie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Adamski povedal, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Kyjev mohol opätovne zaviesť obmedzenie exhumácií. Zároveň upozornil, že otvorenou otázkou zostáva tempo ďalších prác a prípadné zmeny ukrajinskej legislatívy, ktoré by celý proces odbremenili od politických a administratívnych prekážok.
Nawrocki v piatok oznámil, že Zelenskému odoberá najvyššie poľské štátne vyznamenanie po tom, čo ukrajinský prezident súhlasil s pomenovaním jednej z vojenských jednotiek po príslušníkoch Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA). Tá sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakroch desiatok tisícov poľských, židovských, či českých civilistov. Zdôraznil však, že rozhodnutie nie je namierené proti ukrajinskému národu a nemení poľskú podporu Ukrajine v boji proti Rusku.
Na krok poľského prezidenta reagoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, ktorý ho označil za strategickú chybu. Následne oznámil vrátenie svojho poľského vyznamenania. Vyznamenaní sa vzdali aj šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov a ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Vasyl Bodnar.
Ukrajina zrušila koncom novembra 2024 moratórium na vyhľadávanie a exhumácie pozostatkov poľských obetí masakra. Odvtedy prebehli práce na niekoľkých miestach, pričom boli objavené pozostatky mužov, žien aj detí a pripravujú sa ďalšie exhumácie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)