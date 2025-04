Administratíva Trumpa plánuje zrušiť financovanie mierových misií OSN

Washington 16. apríla (TASR) - Rozpočtový úrad Bieleho domu navrhol zrušiť financovanie mierových misií OSN s odvolaním sa na neúspechy operácií v Mali, Libanone a Konžskej demokratickej republike. Vyplýva to z interných dokumentov, ktoré má k dispozícií agentúra Reuters, píše TASR.



Navrhované škrty v mierových misiách sú zahrnuté v odpovedi Úradu pre riadenie a rozpočet (OMB) na žiadosti ministerstva zahraničných vecí o financovanie na nadchádzajúci fiškálny rok, ktorý sa začína 1. októbra. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje znížiť rozpočet ministerstva zahraničných vecí v budúcom roku o polovicu. Rozpočet však musí odsúhlasiť Kongres.



USA sú najväčším prispievateľom do OSN. Do základného rozpočtu prispievajú 3,7 miliardy dolárov, teda asi 22 percent, a na mierové misie poskytujú 5,7 miliardy dolárov, čo predstavuje 27 percent ich celkového rozpočtu. Tieto platby sú povinné.



Z rozpočtu OSN na mierové misie sa financuje deväť misií v Mali, Libanone, Konžskej demokratickej republike, Južnom Sudáne, Západnej Sahare, na Cypre, v Kosove, v oblasti medzi Sýriou a Izraelom okupovanými Golanskými výšinami a v Abyei, administratívnej oblasti, ktorú spoločne spravujú Južný Sudán a Sudán.



Hovorca OSN Stéphane Dujarric v utorok odmietol komentovať „to, čo sa zdá byť uniknutým memorandom, ktoré je súčasťou internej diskusie v rámci americkej vlády“.



USA dlhujú takmer 1,5 miliardy dolárov na bežný rozpočet OSN a takmer 1,2 miliardy dolárov na rozpočet mierových misií. Členský štát môže meškať s platbami až dva roky a potom mu hrozí strata hlasovacích práv v 193-člennom Valnom zhromaždení, upozorňuje Reuters.