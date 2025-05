Administratíva Trumpa urobila prvý krok k zrušeniu sankcií voči Sýrii

Washington 24. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa udelila v piatok Sýrii dočasnú výnimku z ochromujúceho súboru sankcií a zmiernila obmedzenia pre podniky ako prvý krok k svojmu prísľubu ukončiť desaťročia trvajúce sankcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Tento krok nasleduje po Trumpovom minulotýždňovom oznámení, že USA zrušia prísne finančné sankcie voči bývalým autokratickým vládcom Sýrie v snahe dať novej dočasnej vláde väčšiu šancu na pozviechanie sa po 13-ročnej občianskej vojne.



Piatkové opatrenia Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva financií dočasne rušia prísny súbor sankcií uvalených Kongresom v roku 2019 a rozširujú pravidlá USA týkajúce sa toho, čo môžu zahraničné podniky robiť v Sýrii. Administratíva neuviedla, na ako dlho budú tieto sankcie odpustené, zákon však umožňuje udelenie akejkoľvek prezidentskej výnimky najdlhšie na dobu šiestich mesiacov.



Minister financií Scott Bessent uviedol, že zrušenie sankcií má podporiť nové investície do Sýrie. „Sýria musí naďalej pracovať na tom, aby sa stala stabilnou krajinou, v ktorej panuje mier, a dúfame, že dnešný krok nasmeruje krajinu na cestu k svetlej, prosperujúcej a stabilnej budúcnosti,“ vyhlásil Bessent.



V záujme trvalejšej úľavy predstavitelia americkej administratívy vedú debatu o tom, v ako rozsahu by mala byť dočasná sýrska vláda povinná plniť prísne podmienky.



Sýria je v súčasnosti vedená dočasným prezidentom Ahmadom Šarom, bývalým vodcom islamistických povstalcov, ktorý koncom minulého roka zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada. USA a ďalší spojenci dúfajú, že Šara dokáže stabilizovať Sýriu po konflikte, ktorý si vyžiadal milióny mŕtvych alebo vysídlených, a zruinoval ekonomiku krajiny, v ktorej sa ešte stále nachádzajú tisíce zahraničných bojovníkov.



„Toto je len časť širšieho úsilia vlády USA o zrušenie celého súboru sankcií uvalených na Sýriu kvôli neprávostiam, páchaným režimom Bašára Asada,“ uviedla Trumpova administratíva vo svojom piatkovom vyhlásení.



Prezidenti USA v priebehu desaťročí uvaľovali sankcie voči bývalým sýrskym vodcom za ich podporu milícií podporovaných Iránom, programu chemických zbraní a neprávostiam páchaným na civilistoch. Zatiaľ čo tieto opatrenia môžu byť rýchlo zrušené alebo odpustené prostredníctvom výkonných nariadení, podobných tomu piatkovému, Kongres zaviedol aj niektoré najprísnejšie a tie by musel zrušiť natrvalo.



Niektorí predstavitelia Trumpovej administratívy sa snažia o čo najrýchlejšie oslobodenie krajiny od sankcií bez toho, aby najprv požadovali splnenie prísnych podmienok. Iní zas navrhujú postupný prístup, ktorý by okamžite udelil krátkodobé výnimky z niektorých sankcií a následne podmienil ich predĺženie alebo prijatie širších výkonných nariadení splnením určitých podmienok zo strany Sýrie. Takýto prístup by mohol podstatne spomaliť, alebo dokonca trvale znemožniť dlhodobú úľavu pre krajinu, píše AP.