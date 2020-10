Adventné a vianočné obrady vo Vatikáne budú opäť bez veriacich

Vatikán 27. októbra (TASR) - Omše počas adventu a Vianoc bude pápež František sláviť bez prítomnosti veriacich. Podobne ako na Veľkú noc bude Vatikán tieto slávenia vysielať online. Toto rozhodnutie súvisí so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, informovala v noci na utorok agentúra Catholic News Agency (CNA).V liste zahraničným zastúpeniam pri Svätej stolici vatikánsky štátny sekretariát - ministerstvo zahraničných vecí - uviedol, že vianočné obrady budú mať tento rok súkromnú podobu: uskutočnia saa budú sa vysielať online.Mesiac december sa tradične nesie v znamení série liturgických slávení, ktoré lákajú do Ríma a Vatikánu tisíce pútnikov.Dňa 8. decembra - na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čo je v Taliansku štátny sviatok - zvykol pápež zavítať na tradičné miesto mariánskej pobožnosti pod známymi Španielskymi schodmi v centre Ríma. Tento rok je tento program zrušený, namiesto neho sa na Námestí sv. Petra bude pápež s pútnikmi modliť modlitbu Anjel Pána.Z pápežovho časového harmonogramu zverejneného na webovej stránke Svätej stolice tiež vyplýva, že slávnostnú homíliu na Štedrý večer i tradičné požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu) na Sviatok Božieho narodenia pápež prednesie.Od vypuknutia epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 na prelome zimy a jari tohto roku sa 83-ročný pápež musel vzdať bezprostredných stretnutí s ľuďmi, ciest do zahraničia, audiencií, mnohých prijatí v užšom kruhu ľudí i obradov za účasti verejnosti.V snahe bojovať proti druhej vlne pandémie talianska vláda v uplynulých dňoch zaviedla viacero reštriktívnych opatrení: reštaurácie a bary musia byť zatvorené od 18.00 h, na mesiac bol zrušený program divadiel a kín a zavreté sú aj fitnescentrá. Tieto rozhodnutia však narazili na odpor časti talianskej verejnosti, ktorá proti nim protestovala v uliciach Epidémia vyvolaná koronavírusom nového typu si v Taliansku vyžiadala už viac ako 37.000 obetí.