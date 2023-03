Advokát potvrdil, že odsúdený Rus Moskaľov bol zadržaný v Bielorusku

Moskva/Londýn 30. marca (TASR) - Rus Alexej Moskaľov, ktorého prípad sa stal známym vďaka protvivojnovej kresbe jeho dcéry, bol zadržaný v Bielorusku. Podľa britskej stanice BBC to vo štvrtok potvrdil jeho advokát Dmitrij Zachvatov, informuje TASR.



Začiatkom toho týždňa súd v Tulskej oblasti uznal 53-ročného Moskaľova za vinného z "poškodzovania" dobrého mena ruskej armády na sociálnych sieťach a odsúdil ho na dva roky väzenia. Moskaľov však na vyhlásení rozsudku nebol, pretože utiekol z domáceho väzenia.



O tom, že bol zadržaný v Minsku, informoval nezávislý spravodajský web SOTA, ale aj bývalá redaktorka ruskej televízie ORT Marina Ovsiannikovová, ktorá dodala, že Moskaľovovi pomohli z Ruska utiecť tí istí ľudia ako jej.



Moskaľov bol súdený za príspevky o vojne na Ukrajine zverejnené na jeho konte na portáli Odnoklassniki. Jeho stíhanie sa začalo vlani po tom, čo jeho dcéra v škole namiesto obrázku na podporu ruských vojakov na Ukrajine nakreslila protivojnový plagátik s vlajkami Ukrajiny a Ruska.



Po tom, ako Moskaľova začali vyšetrovať najprv väzobne a neskôr v domácom väzení, jeho 13-ročnú dcéru Mašu, ktorú vychováva ako samoživiteľ, poslal sociálny úrad do detského domova.



Spomínaná novinárka Ovsiannikovová sa stala známou, keď v marci minulého roku v živom vysielaní ukázala plagát proti vojne rozpútanej Ruskom na Ukrajine. Na plagáte bol nápis: "Zastavte vojnu. Neverte propagande. Tu vám klamú."



Ovsiannikovovej za to hrozilo desať rokov väzenia. Vlani v októbri - tesne pred vynesením rozsudku - však z Ruska ušla.