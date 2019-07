Advokát pozostalých kapitána maďarskej lode sa chce súdiť

Očiansky súdny proces v krajine, pod vlajkou ktorej sa Viking Sigyn plaví, by mohol začať už o niekoľko týždňov.

Budapešť 9. júla (TASR) - Právny zástupca pozostalých po kapitánovi Lászlóovi L. z maďarskej vyhliadkovej lode Hableány, ktorá sa 29. mája v Budapešti zrazila s výletnou loďou Viking Sigyn, chce odškodnenie pozostalých vymáhať na švajčiarskom súde. Advokát Krisztián Gulyás o tom hovoril v komerčnej televízii ATV.



Podľa jeho slov by sa občiansky súdny proces v krajine, pod vlajkou ktorej sa Viking Sigyn plaví, mohol začať už o niekoľko týždňov.



Gulyás pripomenul, že z vyšetrovania vyplynulo, že povinný plavebný denník si posádka písala zmazateľným perom. Nie je zatiaľ známe, či denník preskúmal grafológ, ani to, či akékoľvek údaje denníka môžu súvisieť s tragickou nehodou, avšak takýto spôsob vedenia dokumentu je podľa jeho slov spochybniteľný.



Advokát vyjadril nádej, že do roka prípad dospeje do štádia vznesenia obvinenia kapitána lode Viking Sigyn, pričom ale podľa neho pomaly už sú k dispozícii potrebné dôkazy k začatiu občianskoprávneho sporu vo veci odškodnenia pozostalých.



Jednou možnosťou je mimosúdna dohoda so spoločnosťou Viking, druhou je začatie súdneho sporu vo Švajčiarsku prostredníctvom švajčiarskeho obhajcu, dodal.



Gulyás potvrdil, že pozostalí po kapitánovi lode Hableány si neželajú, aby v piatok na rozlúčkovom obrade vysypali jeho spopolnené pozostatky do Dunaja pri budapeštianskom Margitinom moste. Rodina totiž nesúhlasí s tým, aby miestom jeho posledného odpočinku bolo miesto, kde zahynul. Napriek tomu sa pozostalí v piatok na rozlúčke zúčastnia, avšak kapitána pochovajú neskôr v úzkom rodinnom kruhu.



Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta po zrážke s výletnou loďou je zatiaľ 27 mŕtvych - 25 Kórejčanov a dvojčlenná maďarská posádka. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov. Nezvestný je ešte jeden juhokórejský občan, po ktorom stále pátrajú.