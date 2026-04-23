Advokát Súdneho dvora podporil talianske detenčné centrá v Albánsku
Emiliou poznamenal, že v prípade Albánska ide o štát geograficky blízky Taliansku, ktorý je zároveň kandidátskou krajinou EÚ.
Autor TASR
Luxemburg 23. apríla (TASR) - Talianske detenčné centrá v Albánsku sú v súlade s právom Európskej únie (EÚ), pokiaľ sa v nich plne chránia práva migrantov. Vyplýva to z nezáväznej správy generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) Nicholasa Emilioua, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP a magazínu Politico.
„Právo EÚ nebráni členskému štátu zriadiť detenčné centrum pre konania o návrate mimo svojho vlastného územia,“ konštatoval generálny advokát. Správa nie je pre súd záväzná, často sa však na ňu prihliada.
Emiliou poznamenal, že v prípade Albánska ide o štát geograficky blízky Taliansku, ktorý je zároveň kandidátskou krajinou EÚ. SDEÚ preto podľa neho nemusí rozhodnúť rovnako aj v prípadoch, kedy je nečlenská krajina EÚ ďalej alebo v menej stabilnej situácii.
„Štát by však bol stále viazaný všetkými zárukami EÚ pre migrantov vrátane práva na právne poradenstvo, jazykovú pomoc a kontakt s rodinou a príslušnými orgánmi,“ doplnil.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová správu Emilioua privítala. „Dôležitá správa, ktorá potvrdzuje platnosť cesty, ktorú sme si zvolili,“ napísala na sociálnej sieti X, pričom odsúdila „dva roky stratené kvôli vynúteným a nepodloženým súdnym interpretáciám“.
Meloniovej vláda v rámci záväzku znížiť počet migrantov, ktorí sa každoročne doplavili k brehom Talianska zo severnej Afriky, otvorila v októbri 2024 v Albánsku dve detenčné centrá. Do nich posielala dospelých mužských utečencov, ktorých chcelo Taliansko deportovať.
