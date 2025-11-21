< sekcia Zahraničie
Advokáti brazílskeho exprezidenta žiadajú pre neho domáce väzenie
Bývalá hlava štátu je od augusta v domácom väzení a do väznice nenastúpi, kým obhajoba nevyčerpá všetky možnosti na odvolanie sa.
Autor TASR
Brazília 21. novembra (TASR) - Právnici bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara v piatok požiadali súd, aby mu zo zdravotných dôvodov umožnil odpykať si 27-ročný trest za pokus o puč v domácom väzení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bývalá hlava štátu je od augusta v domácom väzení a do väznice nenastúpi, kým obhajoba nevyčerpá všetky možnosti na odvolanie sa. Podľa rozsudku viedol sprisahanie s cieľom udržať sa pri moci a zabrániť víťazovi volieb Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi nastúpiť do prezidentského úradu začiatkom roka 2023.
Minulý týždeň najvyšší súd zamietol jedno z Bolsonarovych odvolaní. Jeho právnici uviedli, že v nich budú ďalej pokračovať, ale chcú byť pripravení v prípade neúspechu.
„Zmena domáceho väzenia, v ktorom si žiadateľ v súčasnosti vykonáva trest, bude mať vážne následky a predstavuje riziko pre jeho život,“ uvádzajú v žiadosti najvyššiemu súdu s tým, že Bolsonarov zdravotný stav je „už teraz hlboko oslabený“.
Exprezident bol od začiatku domáceho väzenia „hospitalizovaný už trikrát, dvakrát na testy a raz pre zdravotnú pohotovosť“. Právnici tvrdia, že si vyžaduje neustály lekársky dohľad pre pľúcne infekcie, zápal pažeráka, zápal žalúdka a rakovinu kože.
Bolsonara má tiež zdravotné ťažkosti po bodnutí do brucha počas kampane v roku 2018. Podľa agentúry AFP ho trápi aj „nekontrolovateľné štikútanie“, ktoré si vyžaduje lieky a spôsobuje dýchavičnosť a mdloby.
Jeho právny tím tvrdí, že to všetko a potreba prípadnej núdzovej starostlivosti sú „úplne nekompatibilné s bežným väzenským prostredím“. Odvolávajú sa aj na to, že v máji súd umožnil inému brazílskemu exprezidentovi, Fernandovi Collorovi de Mellovi, odpykať si z dôvodu zlého zdravotného stavu deväťročný trest za korupciu v domácom väzení.
