Advokáti chcú posunúť prípad Chovanca na Európsky súd pre ľudské práva

Brusel 25. Septembra (TASR) - Belgická právna kancelária Cottyn z Aalstu, zastupujúca manželku Jozefa Chovanca, ktorý zomrel koncom februára 2018 po policajnom zásahu letiskovej polície v Charleroi, sa odvolá proti stredajšiemu súdnemu rozsudku a je ochotná tento spor doručiť až na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Belgický súd v stredu ráno vyniesol rozsudok, podľa ktorého nik nenesie trestno-právnu zodpovednosť za smrť slovenského občana Jozefa Chovanca. Podľa verdiktu súdu ide o poľutovaniahodný súbeh tragických okolností.



Advokátka Ann Van De Steenová pre TASR vynesenie tohto rozsudku potvrdila a dodala, že právna kancelária sa proti nemu odvolá.



Chovancova vdova a Slovensko ako štát, podľa belgickej legislatívy, majú 15 dní od vynesenia rozsudku na to, aby sa voči nemu odvolali na vyššiu súdnu inštanciu.



"S rozsudkom nie sme spokojní a využijeme všetky možnosti belgickej legislatívy na odvolanie sa proti nemu na súde v Monse. Odvolanie podáme ešte v priebehu tohto týždňa," uviedla Van De Steenová. "Keby to nefungovalo, tak na zreteli máme aj Európsky súd pre ľudské práva, ale najskôr skúsime všetky možnosti v Belgicku," dodala.



Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súd so sídlom v Štrasburgu. Prejednáva porušenia Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950 až po tom, čo sú vyčerpané všetky vnútroštátne prostriedky v niektorej z členských krajín Rady Európy.



Jozef Chovanec (38) zomrel v nemocnici 27. februára 2018, tri dni po policajnom zásahu v cele na letisku Charleroi. Zadržali ho v lietadle smerujúcom na Slovensko - podľa svedkov sa správal agresívne k posádke i voči privolaným policajtom.



V auguste 2020 unikli videozáznamy z policajnej cely, na ktorých vidieť, ako sa Chovanec sebapoškodzuje: búcha hlavou o dvere cely a krváca. Následne sa ho policajti pokúšajú spacifikovať. Muž má pritom tvár zakrytú dekou, policajti sa smejú a jedna policajtka dvíha ruku a hajluje.



Posudok belgických lekárov ukázal, že príčinou smrti Chovanca boli silné nárazy hlavou, ktoré mu spôsobili edém mozgu. Lekári zároveň skonštatovali, že zastavenie činnosti srdca vyvolala až injekcia od zdravotníkov, ktorí sa ho snažili upokojiť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)