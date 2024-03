Advokáti mužov podozrivých v kauze útoku v Moskve, dostávajú vyhrážky

Moskva/Praha 27. marca (TASR) - Štátom určení advokáti, ktorí obhajujú podozrivých v prípade útoku na zábavno-koncertný komplex Crocus City Hall v Moskve, dostávajú vyhrážky smrťou. Ich autori od právnikov žiadajú, aby odmietli účasť na súdnom konaní.



V stredu o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) odvolávajúca sa na aktivistku Jevu Merkačovovú, ktorá sa v rámci siete občianskych komisií (ONK) venovala monitorovaniu dodržiavania ľudských práv vo väzniciach či záchytných táboroch pre ilegálnych migrantov.



Podľa Merkačovovej obhajcovia obvinených dostávajú vyhrážky smrťou, ktoré sú adresované aj ich rodinným príslušníkom.



Zdroje na príslušnom súde v Moskve pritom uviedli, že ani jeden z prizvaných advokátov nechcel dobrovoľne obhajovať podozrivých zo spáchania útoku v Moskve.



Merkačovová poznamenala, že štátom prideľovaní právnici vopred nevedia, aký prípad dostanú. Trestný poriadok im zakazuje vzdať sa raz akceptovaného prípadu.



Prípad útoku v Crocus City Hall sa vyšetruje na základe podozrenia, že došlo k spáchaniu teroristického činu. Podľa najnovších oficiálnych údajov v dôsledku útoku zahynulo 139 ľudí a 182 ich bolo zranených.



Súd v Moskve v noci na pondelok rozhodol o vzatí do väzby prvých štyroch obvinených - údajných vykonávateľov útoku.



Súdne pojednávanie s nimi bolo neverejné. Na podozrivých bolo badať stopy po bití. Podľa RFE/RL dvaja z predvedených mužov údajne priznali vinu. Všetkým obvineným hrozí doživotné väzenie.



V súvislosti s týmto prípadom vzal súd v utorok do väzby už v poradí ôsmu podozrivú osobu - muža, ktorý jednému z predpokladaných útočníkov prenajal byt.



Aj tento muž zostane vo väzbe najmenej do 22. mája - napriek tomu, že sa pred súdom bránil tvrdením, že byt v Krasnogorsku v metropolitnej oblasti Moskvy prenajímal cez aplikáciu v mobile.



Medzi väzobne stíhanými je aj posledný majiteľ bieleho auta značky Renault, ktorý útočníci pri útoku používali. Muž pred súdom vypovedal, že toto auto predal bratovi svojej manželky a že bol šokovaný, keď ho videl v spravodajstve z miesta teroristického útoku.