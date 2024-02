Advokáti Navaľnej dali podnet pre podozrenie hanobenia tela zosnulého

Moskva/Londýn 23. februára (TASR) - Advokáti matky ruského politika Alexeja Navaľného v piatok doručili Vyšetrovaciemu výboru (Sledkom) podnet na začatie vyšetrovania pre podozrenie z hanobenia tela zosnulého.



Ako informovala britská stanica BBC, v podnete sa konštatuje, že opakované písomné a ústne výzvy matky zosnulého politika, Ľudmily Navaľnej, na vydanie tela jej syna nepriniesli žiadne výsledky.



Právnici dodávajú, že k dispozícii sú už všetky lekárske a právne dokumenty stanovené zákonom a inými predpismi. Informujú, že úradníci, s ktorými je Navaľná kontakte, naliehajú, aby sa pohreb jej syna konal tajne, bez verejnej rozlúčky a bez dodržania tradícií a zvyklostí pri pochovávaní.



Advokáti pripomínajú, že Navaľnyj bol pokrstený pravoslávny kresťan, pravidelne chodil do chrámu a s kňazom sa stretával aj vo väzení, naposledy v januári 2024. Dodávajú, že podľa pravoslávnych kánonov je zvykom pochovať telo zosnulého na tretí deň po smrti. Od smrti Navaľného pritom uplynul už týždeň.



Výzvy na bezpodmienečné vydanie tela Alexeja Navaľnému adresovali úradom formu petície radoví občania, ako aj vplyvné osobnosti ruskej vedy a kultúry vrátane nositeľov Nobelovej ceny novinára Dmitrija Muratova a bieloruskej spisovateľky Svetlany Alexijevičovej. Ich výzvy sa vo forme videoposolstiev objavujú na rôznych online platformách, informovala agentúra AFP.



Navaľného priaznivci, ktorí obvinili Putina z jeho "zabitia" vo väzení, sa domnievajú, že úrady nechcú povoliť verejný pohreb, lebo by sa mohol stať prejavom podpory hnutiu Navaľného a vzburou proti Kremľu.



Kritik Kremľa Navaľnyj zomrel podľa ruskej väzenskej služby v piatok 16. februára v odľahlej trestaneckej kolónii na Sibíri.



Navaľného matke Ľudmile, ktorá na ďaleký sever Ruska odcestovala spolu s advokátom ešte uplynulý víkend, umožnili vidieť synovo telo až v stredu večer. Vydali jej úmrtný list, ale nie telo na pochovanie.



Navaľného tlačová tajomníčka Kira Jarmyšová v piatok pripomenula, že zákon vyšetrovateľom ukladá povinnosť odovzdať telo rodine do dvoch dní od stanovenia príčin smrti. Podľa lekárskej dokumentácie, ktorú Ľudmila Navaľná podpísala, tieto dva dni uplynú v sobotu.