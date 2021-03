Advokáti sa obávajú o Navaľného, jeho zdravotný stav sa zhoršil

Moskva 25. marca (TASR) - Zdravotný stav väzneného ruského politika Alexeja Navaľného je "mimoriadne nepriaznivý". Uviedla to vo štvrtok po návšteve vo väznici jeho advokátka Oľga Michajlovová. Podľa portálu Meduza.io Navaľnyj podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Lekári zatiaľ diagnózu neoznámili.



V rozhovore pre televíziu Dožď Michajlovová spresnila, že Navaľnyj "má silné bolesti chrbta i v pravej nohe". Predkolenie si necíti, noha je "prakticky nefunkčná, v hroznom stave".



Navaľného advokáti už 23. marca informovali, že zdravotný stav ich mandanta sa v nápravnom tábore prudko zhoršil - bolel ho chrbát a znecitlivela mu pravá noha. Poskytovanie lekárskej pomoci Navaľnému sa obmedzovalo na to, že mu boli predpísané dve tabletky ibuprofenu.



Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) pre Vladimirskú oblasť vo štvrtok oznámila, že Navaľného zdravotný stav bol "vyhodnotený ako stabilný, uspokojivý". Bližšie podrobnosti FSIN neuviedla.



Výzvu so žiadosťou, aby Navaľnému vytvorili v nápravnom tábore "normálne životné podmienky", podpísalo viac ako 150 osobností ruského kultúrneho a verejného života. Svoju výzvu adresovali riaditeľovi FSIN Alexandrovi Kalašnikovovi, generálnemu prokurátorovi Igorovi Krasnovovi a ombudsmanke pre ľudské práva Taťjane Moskaľkovovej.



Vo svojej výzve jej signatári súčasne žiadajú, aby mal Navaľnyj možnosť kontaktu so svojimi právnikmi, ako to umožňuje zákon.



Michajlovová na vysvetlenie uviedla, že vo štvrtok s kolegom Leonidom Volkovom čakali v aute pred areálom väzenského tábora IK-2 v Pokrove tri hodiny a so svojím mandantom sa opäť nestretli. Strážna služba im schôdzku s Navaľným neumožnila, lebo v IK-2 "je čas obeda".



FSIN pre Vladimirskú oblasť v kauze odmietol zasiahnuť s vysvetlením, že povolenie návštev advokátov je v kompetencii riaditeľa IK-2.



Navaľnyj si vo väzení odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher. Pôvodne bol v nej odsúdený na podmienečný trest, na podnet FSIN ho však súd v Moskve začiatkom februára zmenil na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už Navaľnyj strávil v cele predbežného zadržania a v domácom väzení, si bude musieť vo väzení odsedieť dva a pol roka.



Navaľnyj, najvýraznejší oponent prezidenta Vladimira Putina, bol vzatý do väzby 17. januára ihneď po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok.



Navaľného zadržanie a odsúdenie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov. Bezpečnostné zložky zadržali asi 11.000 ich účastníkov, pričom mnohí z nich boli odsúdení na zaplatenie pokuty alebo tresty odňatia slobody v rozmedzí od sedem do 15 dní.



Zásahy ruských bezpečnostných zložiek i justície voči Navaľnému i jeho podporovateľom vyvolali v zahraničí veľkú kritiku.