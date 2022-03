Advokátka: Rozhodnutie MSD môže byť ťažko vymáhateľné

Na snímke muž jazdí na bicykli okolo budovy po ostreľovaní v Mariupole počas štrnásteho dňa ruskej invázie na Ukrajine v stredu 9. marca 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke 9. marca 2022 vojenský kňaz sa snaží utešiť plačúcu ženu, ktorá bola evakuovaná z Irpiňu na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Zničené ruské tanky na hlavnej ceste v pätnásty deň ruskej invázie na Ukrajine vo štvrtok 10. marca 2022 neďaleko ukrajinského mesta Brovary. Foto: TASR/AP

Praha/Bratislava 11. marca (TASR) – Ak by Rusko nerešpektovalo či už predbežné opatrenie Medzinárodného súdneho dvora (MSD) alebo jeho samotný rozsudok, vzhľadom na to, že ide o záležitosti ohrozenia medzinárodnej bezpečnosti, Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) by mohla k výkonu rozhodnutia súdu prijať nevyhnutné opatrenia. Je však pravdepodobné, že Rusko ako stály člen BR OSN, by rozhodnutie rady v tejto záležitosti vetovalo. Ak by teda Rusko nerešpektovalo rozsudok súdu, bude iba ťažko vymáhateľný. Pre TASR to v piatok uviedla advokátka Monika Mareková, ktorá je doktorandkou na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a spolupracovníčkou Centra Karla Čapka pre štúdium hodnôt vo vede a technike.Medzinárodný súdny dvor sa začal v pondelok zaoberať žalobou Ukrajiny voči Rusku za tvrdenia, že v dvoch neuznaných republikách - Doneckej a Luhanskej - na svojom území páchala genocídu proti ruskému obyvateľstvu. Kyjev v návrhu na predbežné opatrenie žiada súd, aby okamžite prikázal Rusku prerušiť vojenské operácie na Ukrajine. Podľa agentúry AFP sa prípad sústreďuje na výklad zmluvy o predchádzaní genocíde z roku 1948, ktorú podpísali obe krajiny. Zmluva označuje MSD za arbitra pre riešenie sporov medzi signatármi tohto dokumentu, pripomenula agentúra Reuters. Ruská federácia však pojednávanie bojkotovala. Do Haagu nevyslala žiadnych zástupcov.konštatovala advokátka, pričom upozornila na to, že rozhodnutie o predbežnom opatrení nebude znamenať konečný rozsudok.Súd bude podľa jej slov skúmať, či má jurisdikciu pre rozhodovanie tohto sporu a či sa ním môže vôbec zaoberať, taktiež či ide o prijateľnú žalobu a či sú argumenty hodnoverné. V prípade, ak Medzinárodný súdny dvor rozhodne, že tomu tak je, vydá predbežné opatrenie navrhované Ukrajinou.V samotnej žalobe Ukrajina podľa advokátky žiada, aby súd prehlásil, že Ukrajina nespáchala genocídu na území Luhanskej a Doneckej oblasti, a že invázia Ruskej federácie je teda protiprávna.priblížila.Ukrajina taktiež podľa advokátky požaduje, aby Rusko proti nej nemohlo nelegálne použiť silu na základe nepravdivého tvrdenia o genocíde a tiež aby nahradilo všetku škodu, ktorá je následkom nepravdivých tvrdení o genocíde Ukrajiny proti ruskému obyvateľstvu. Podľa Marekovej je veľmi málo pravdepodobné, že by súd na základe tohto sporu prehlásil, že Rusko sa dopustilo zločinu agresie. Zrejme však bude môcť rozhodnúť o tom, či ku genocíde na území Luhanskej a Doneckej oblasti dochádzalo.To, že sa na pojednávanie nedostavili ruskí zástupcovia, nemá podľa Marekovej žiaden konkrétny právny dopad na rozhodnutie súdu.uviedla. Zároveň zdôraznila, že Rusko svojou neúčasťou dáva najavo, že neuznáva jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora a zrejme pokiaľ by súd rozhodol v jeho neprospech, nebude uznávať ani toto rozhodnutie.Na otázku TASR, či existujú v rámci medzinárodného práva nejaké konkrétne páky na zastavenie súčasného i potenciálne budúceho agresora Mareková uviedla, že tietoexistujú práve cez rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, pričom jej členovia majú zaručovať svetový mier.konštatovala. Zároveň dodala, že niektorí teoretici medzinárodného práva sa pohrávajú s myšlienkou, že by v danom prípade mohlo právomoci Bezpečnostnej rady prebrať Valné zhromaždenie OSN, ide však viac o teoretickú ako v praxi aplikovateľnú možnosť.