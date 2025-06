Advokátka: Maďarsko porušuje právo EÚ v prístupe k obsahu LGBTI

Budapešť 5. júna (TASR) - Maďarsko porušilo právo Európskej únie zákazom alebo obmedzením prístupu k obsahu LGBTI. Podľa agentúry MTI to uviedla vo štvrtok generálna advokátka Súdneho dvora EÚ so sídlom v Luxemburgu Tamara Capetová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Generálna advokátka vo svojom stanovisku odporúča, aby súd EÚ tiež konštatoval samostatné porušenie článku 2 Zmluvy o EÚ, ktorý definuje základné hodnoty Európskej únie.



Vo vyhlásení luxemburského orgánu sa uvádza, že cieľom maďarského zákona prijatého v roku 2021 bolo prísnejšie zakročiť proti pedofilným trestným činom a posilniť ochranu detí. V rámci toho Maďarsko novelizovalo niekoľko zákonov. Viaceré z týchto ustanovení však - podľa vlády na ochranu maloletých - obmedzujú alebo zakazujú prístup k obsahu, ktorý zobrazuje alebo propaguje „iné pohlavie ako pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu“.



Európska komisia preto podala na Súdny dvor Európskej únie žalobu proti Maďarsku pre nesplnenie povinnosti, v ktorej žiada, aby súd konštatoval, že Maďarsko porušilo právo EÚ na troch rôznych úrovniach.



Porušenie sa týka primárnych a sekundárnych právnych predpisov o fungovaní vnútorného trhu, najmä ustanovení o voľnom pohybe služieb. Zmeny sú v rozpore s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Komisia sa domnieva, že Maďarsko porušilo niekoľko základných práv zaručených Chartou základných práv Európskej únie a tiež porušilo základné hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ako sú zásady ľudskej dôstojnosti, rovnosti a právneho štátu.



Generálna advokátka spresnila, že maďarská legislatíva s odvolaním sa na ochranu maloletých zakazuje zobrazovanie každodenného života LGBTI osôb a neobmedzuje sa len na ochranu maloletých pred pornografickým obsahom, ktorý bol v Maďarsku zakázaný zákonom už pred zmenami a doplneniami. Maďarsko navyše neposkytlo žiadne dôkazy o tom, že by obsah zobrazujúci každodenný život LGBTI osôb mohol poškodiť zdravý vývoj maloletých.



Stanovisko generálnej advokátky nie je záväzné a Súdny dvor EÚ vydá v tejto veci konečný rozsudok neskôr, dodáva MTI.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)