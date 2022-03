Advokátka: Podľa rozhodnutia MSD by sa mali boje na Ukrajine ukončiť

Na archívnej snímke z 13. marca 2022 ľudia sa ukrývajú pred ostreľovaním vo vnútri obytnej budovy v prístavnom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny počas 18. dňa ruskej invázie na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Praha/Bratislava/Kyjev 18. marca (TASR) – Medzinárodný súdny dvor (MSD) v stredu rozhodol o návrhu na predbežné opatrenie, podľa ktorého má povinnosti Ruská federácia, ale aj Ukrajina. V praxi to znamená, že by malo prísť k okamžitému zastaveniu bojov na Ukrajine, a to ako zo strany Ruskej federácie a separatistických skupín, tak zo strany Ukrajiny, a to až do vynesenia rozsudku vo veci. Pre TASR to v piatok uviedla advokátka Monika Mareková, ktorá je doktorandkou na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a spolupracovníčkou Centra Karla Čapka pre štúdium hodnôt vo vede a technike.vysvetľuje Mareková.Ak by Rusko nerešpektovalo predbežné opatrenie, ako to už avizovalo, Bezpečnostná rada (BR) OSN by podľa advokátky mohla k vykonaniu takéhoto rozhodnutia prijať nevyhnutné opatrenia.upozornila Mareková. Niektorí teoretici medzinárodného práva sa podľa nej pohrávajú s myšlienkou, že by v danom prípade mohlo právomoci Bezpečnostnej rady OSN prebrať Valné zhromaždenie. Ide však viac o teoretickú ako v praxi aplikovateľnú možnosť.Medzinárodný súdny dvor sa začal v pondelok (7.3.) zaoberať žalobou Ukrajiny voči Rusku za jeho tvrdenia, že v dvoch neuznaných republikách na svojom území – Doneckej a Luhanskej – páchala genocídu proti ruskému obyvateľstvu. Kyjev v návrhu na predbežné opatrenie podľa agentúry AFP žiadal súd, aby okamžite prikázal Rusku prerušiť vojenské operácie na Ukrajine. Ruská federácia pojednávanie bojkotovala na jeho úvodnom vypočutí aj na prednesení verdiktu.Podľa denníka The Guardian súd v stredu rozhodol 13 hlasmi (proti bol ruský a čínsky sudca) za predbežné opatrenie, aby Rusko zastavilo vojenské operácie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte v ten deň podľa denníka privítal rozhodnutie MSD. Ako uviedol, Ukrajina dosiahla úplné víťazstvo v spore proti Rusku na Medzinárodnom súdnom dvore. Naopak Kremeľ vo štvrtok odmietol nariadenie MSD. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry AFP vyhlásil, že na zastavení bojov sa musia dohodnúť Moskva a Kyjev. Dodal, že ruská delegácia zatiaľ ukazuje väčšiu pripravenosť na rokovania než ukrajinská strana.