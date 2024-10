Advokátka: Salvini bránil Taliansku, keď blokoval loď s migrantmi

Palermo 18. októbra (TASR) — Terajší podpredseda vlády Matteo Salvini obhajoval záujmy Talianska a mal by byť zbavený obvinenia v kauze lode s migrantmi, ktorej v roku 2019, keď bol ministrom vnútra, neumožnil takmer tri týždne zakotviť v prístave na ostrove Lampedusa. Vo svojej záverečnej reči v procese so Salvinim to v piatok v Palerme uviedla jeho právnička Giulia Bongiornová, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Prokuratúra žiada pre Salviniho, ktorý je v súčasnosti aj ministrom infraštruktúry a dopravy a predsedom pravicovo-populistickej strany Liga, trest odňatia slobody na šesť rokov.



Loď prevádzkovaná španielskou humanitárnou organizáciou Open Arms mala na svojej palube 147 migrantov prevažne z Afriky. Nakoniec jej po zásahu súdu bolo umožnené zakotviť na Lampeduse.



Salviniho právnička argumentovala, že lode nemajú automatické právo zakotviť v talianskych prístavoch. Ak by organizácii Open Arms skutočne záležalo na blahu migrantov, mohla ich podľa nej dopraviť inam, napríklad do domovského Španielska, na čo mala "nespočetne veľa príležitostí".



"V auguste 2019 minister Salvini viedol boj, ale určite nie proti migrantom, o ktorých bolo postarané a boli chránení," povedala Bongiornová.



Salvini v tom čase presadzoval politiku "uzavretých prístavov" pre lode zachraňujúce migrantov v Stredozemnom mori a ich posádky obviňoval z toho, že spolupracujú s prevádzačmi a lákajú do Talianska státisíce migrantov.



Proces so Salvinim, ktorý je obvinený zo zneužitia svojich právomocí a únosu, sa začal na Sicílii ešte v roku 2021. Salvini ho označuje za spolitizovaný. Podporu mu nedávno vyjadrili krajne pravicové strany v celej Európe, ktoré ho vykreslili ako hrdinu v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu.



"(Salvini) si zaslúži medailu za obranu Európy," napísal v piatok na platforme X maďarský premiér Viktor Orbán.



Salvini vyhlásil, že v prípade, ak ho uznajú za vinného, neodstúpi zo svojich súčasných funkcií, ale voči verdiktu sa odvolá. Podľa talianskych zákonov majú obvinení právo na dve odvolania, takže proces sa môže ťahať ešte niekoľko rokov.



Termín vynesenia rozsudku zatiaľ nebol stanovený.