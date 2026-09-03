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Advokátka reaguje na zákaz odhalených tetovaní v talianskej políci
Talianski policajti nesmú mať viditeľné tetovania, keď nosia uniformu. Ženskú uniformu tvorí sukňa.
Autor TASR
Luxemburg 3. septembra (TASR) - Zákaz tetovania na viditeľných miestach pre talianskych policajtov v kombinácii s povinnosťou policajtiek nosiť na slávnostných podujatiach sukňu diskriminuje ženy. Uviedla to vo štvrtok v Luxemburgu generálna advokátka Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) Tamara Čapetová. Jej stanovisko nie je pre súd záväzné, pri rozhodovaní sa ním však často riadi. Informuje o tom TASR.
Prípad sa týka ženy označovanej ako HG, ktorá sa v roku 2024 uchádzala o miesto v talianskej polícii. Z výberového konania ju vylúčili po tom, ako si všimli malé tetovanie kvetu na jej dolnej časti nohy.
Talianski policajti nesmú mať viditeľné tetovania, keď nosia uniformu. V prípade HG by však tetovanie bolo viditeľné pri nosení slávnostnej uniformy, ktorá pre policajtky pozostáva zo sukne a lodičiek. Ak by bola mužom, tetovanie na rovnakom mieste by podľa generálnej advokátky zostalo zakryté.
Čapetová hovorí, že problém vzniká v kombinácii dvoch pravidiel – zákazu tetovaní a požiadavky na odlišnú uniformu pre mužov a ženy. Tetovanie na rovnakom mieste tak môže mať rozdielne dôsledky v závislosti od pohlavia uchádzača.
Taliansko svoju politiku obhajovalo tým, že slávnostná uniforma vyjadruje „tradičné hodnoty“ a zabezpečuje jednotný vzhľad policajného zboru počas oficiálnych podujatí.
Právo EÚ umožňuje za určitých okolností rozdielne zaobchádzanie s mužmi a ženami, musí však byť založené na skutočnej a určujúcej požiadavke súvisiacej s výkonom povolania a nesmie ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné, pripomína portál euractiv.com. Slávnostné ceremónie však predstavujú len malú časť práce policajtov a policajtky v rámci výkonu služby nosia aj nohavice, argumentuje generálna advokátka SDEÚ.
Čapetová zároveň poukázala na zásadu proporcionality. Na jednej strane podľa nej stojí snaha Talianska zachovať nosenie sukní policajtkami počas príležitostných slávnostných podujatí, na druhej strane však stojí úplné vylúčenie žien z možnosti pracovať v polícii. Tieto dva záujmy podľa nej nemožno považovať za rovnocenné.
SDEÚ vynesie konečný rozsudok neskôr. Stanovisko generálnej advokátky nie je pre sudcov záväzné.
Prípad sa týka ženy označovanej ako HG, ktorá sa v roku 2024 uchádzala o miesto v talianskej polícii. Z výberového konania ju vylúčili po tom, ako si všimli malé tetovanie kvetu na jej dolnej časti nohy.
Talianski policajti nesmú mať viditeľné tetovania, keď nosia uniformu. V prípade HG by však tetovanie bolo viditeľné pri nosení slávnostnej uniformy, ktorá pre policajtky pozostáva zo sukne a lodičiek. Ak by bola mužom, tetovanie na rovnakom mieste by podľa generálnej advokátky zostalo zakryté.
Čapetová hovorí, že problém vzniká v kombinácii dvoch pravidiel – zákazu tetovaní a požiadavky na odlišnú uniformu pre mužov a ženy. Tetovanie na rovnakom mieste tak môže mať rozdielne dôsledky v závislosti od pohlavia uchádzača.
Taliansko svoju politiku obhajovalo tým, že slávnostná uniforma vyjadruje „tradičné hodnoty“ a zabezpečuje jednotný vzhľad policajného zboru počas oficiálnych podujatí.
Právo EÚ umožňuje za určitých okolností rozdielne zaobchádzanie s mužmi a ženami, musí však byť založené na skutočnej a určujúcej požiadavke súvisiacej s výkonom povolania a nesmie ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné, pripomína portál euractiv.com. Slávnostné ceremónie však predstavujú len malú časť práce policajtov a policajtky v rámci výkonu služby nosia aj nohavice, argumentuje generálna advokátka SDEÚ.
Čapetová zároveň poukázala na zásadu proporcionality. Na jednej strane podľa nej stojí snaha Talianska zachovať nosenie sukní policajtkami počas príležitostných slávnostných podujatí, na druhej strane však stojí úplné vylúčenie žien z možnosti pracovať v polícii. Tieto dva záujmy podľa nej nemožno považovať za rovnocenné.
SDEÚ vynesie konečný rozsudok neskôr. Stanovisko generálnej advokátky nie je pre sudcov záväzné.