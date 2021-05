Advokátkou Prataseviča je právnička z prípadu aktivistu Bandarenku

Minsk 25. mája (TASR) - Advokátkou zadržaného bieloruského novinára Ramana Prataseviča je právnička Inesa Alenská, ktorá nedávno na súdoch zastupovala aj rodinu aktivistu Ramana Bandarenku. Ako informoval spravodajský portál belaruspartisan.by, Alenská sa ešte s Pratasevičom nestretla a preto nevie, aký je jeho zdravotný stav.



Bandarenka vlani v novembri podľahol ťažkým zraneniam, keď ho na dvore jeho bytového domu v Minsku napadli neznámi maskovaní muži. Podľa nezávislého webu TUT.by a názorov niektorých opozičných predstaviteľov zrejme išlo o spolupracovníkov režimu medzinárodne neuznávaného prezidenta Alexandra Lukašenka.



Na rôznych weboch sa v pondelok objavili správy, že Pratasevič je pre problémy so srdcom v kritickom stave. Ako prvá túto správu zverejnila Pratasevičova matka, ktorá sa odvolala na informácie z lekárskeho prostredia.



Provládna televízia v Bielorusku však následne odvysielala videozáznam, v ktorom samotný Pratasevič tieto dohady vyvracia. Tvrdí, že je v poriadku, vo vyšetrovacej väznici v Minsku sa k nemu správajú korektne a že podáva priznanie k organizovaniu masových protivládnych zhromaždení.



Na základe tohto videozáznamu si Pratasevičov otec Dzmitryj myslí, že jeho syna v zariadení predbežného zadržania zbili. "Toto nie sú jeho slová, je vystrašený a veľmi znepokojený. Myslím si, že ho zbili. Na ľavej strane (tváre) má akoby mejkap, nos celý zapudrovaný, možno zlomený. Ani tie cigarety nie sú jeho," povedal pre portál The Insider.



V Bielorusku je Pratasevič obvinený z organizovania nepokojov v Minsku a podnecovania k sociálnej nenávisti voči predstaviteľom úradov a polície. Spolu so zakladateľom kanála NEXTA Sciapanom Pucilom je v Bielorusku zaradený aj na zoznam osôb zapojených do teroristických aktivít.



Pratasevič bol zadržaný 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako bolo lietadlo spoločnosti Ryanair počas letu z Atén do Vilniusu donútené pristáť v Bielorusku - údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Spolu s ním bola zadržaná aj jeho priateľka, ktorá je ruskou občiankou. Cestujúci spoločnosti Ryanair strávili na letisku v Minsku takmer sedem hodín.