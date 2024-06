V Írsku rušia na budúci týždeň 244 letov pre štrajk pilotov

Dublin 23. júna (TASR) - Írska letecká spoločnosť Aer Lingus v nedeľu potvrdila, že na budúci týždeň od stredy (26. 6.) do nedele (30. 6.) zruší najmenej 244 letov. Dôvodom sú protestné akcie pilotov. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.



Len budúcu sobotu (29. 6.) bude zrušených 120 letov v dôsledku osemhodinového štrajku pilotov, ktorý ovplyvní 15.000 cestujúcich. Počet zrušených letov by sa pritom mohol ešte zvýšiť. Letecká spoločnosť uviedla zároveň, že je rozhodnutím pilotov vstúpiť do štrajku zhrozená.



Spoločnosť Aer Lingus vo štvrtok (20. 6.) pôvodne oznámila, že bude musieť zrušiť 10 až 20 % letov v prvých piatich dňoch, keďže členovia Írskej asociácie pilotov (IALPA) nesúhlasia s navrhovaným zvýšením platov.



Odborový zväz IALPA odhaduje, že rušenie sa dotkne až 20 % letov, čo vyvoláva vážne otázky o riadení leteckej spoločnosti a poukazuje na nedostatok pilotov.



Letecká spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že sa "opakovane snažila spolupracovať s IALPA na spôsoboch, ako zvýšiť plat pilotov nad rámec 12,25-percentného nárastu, na ktorom sa dohodla so všetkými ostatnými skupinami na kolektívnom vyjednávaní. Podľa aerolínií asociácia IALPA odmietla vstúpiť do týchto diskusií a priame rozhovory leteckou spoločnosťou ukončila v pondelok 17. júna. Zároveň IALPA zamietla ich žiadosť o spoluprácu s pracovným súdom.