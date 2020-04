Aerolínie Emirates zaviedli pred nástupom do lietadla testovanie

Dubaj 16. apríla (TASR) - Letecká spoločnosť Emirates s centrálou v Dubaji začala pasažierov pred ich odletom testovať na COVID-19, píše spravodajská televízia CNN.



Pred nástupom do lietadla, ktorého finálnou destináciou bolo Tunisko, podstúpili v stredu všetci cestujúci rýchle krvné testy. Testovanie vykonali pracovníci zdravotného úradu v Dubaji v priestoroch check-inu a výsledky boli k dispozícii do desiatich minút, približuje CNN.



Emirates tvrdia, že sú prvou leteckou spoločnosťou na svete, ktorá takéto testy vykonáva.



"Testovanie pred odletom nám umožňuje okamžite poskytnúť cestujúcim výsledky potrebné najmä pri vstupe do krajín, ktoré vyžadujú osvedčenie o vykonaní negatívneho testu na COVID-19. V budúcnosti plánujeme rozšíriť testovacie kapacity aj na ďalšie lety," uviedol vo vyhlásení prevádzkový riaditeľ spoločnosti Emirates.



Letecká spoločnosť Etihad Airways - taktiež so sídlom v Spojených arabských emirátoch - oznámila, že už koncom apríla bude na letisku v Abú Zabí inštalovať nové samoobslužné kiosky, ktoré budú mať za úlohu pomôcť cestujúcim rozoznať včasné príznaky ochorenia COVID-19. Táto technológia je navrhnutá tak, aby sledovala telesnú teplotu či srdcový rytmus.



Letecké spoločnosti na celom svete v dôsledku pandémie uzemnili väčšinu svojich flotíl, pričom medzinárodné lety sa kvôli uzavretiu štátnych hraníc v mnohých krajinách takmer zastavili.



Najnovšia analýza Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) ukazuje, že príjmy v leteckej doprave sa v roku 2020 znížia o 314 miliárd dolárov, čo predstavuje 55-percentný pokles v porovnaní s rokom 2019.