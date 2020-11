Aerolínie Etihad emirátu Abú Zabí budúci rok spustia lety do Izraela

Dubaj 16. novembra (TASR) - Letecká spoločnosť Etihad Airways emirátu Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE) v pondelok oznámila, že v marci budúceho roku spustí denné lety do izraelského hlavného mesta Tel Aviv.



Krok prichádza po tom, ako SAE nastolili v tomto roku so židovským štátom oficiálne vzťahy, informuje tlačová agentúra Reuters.



Spoje začnú premávať 28. marca a budú synchronizované s obojsmernou prevádzkou Etihadu do Číny, Thajska, Indie a Austrálie, oznámil vo vyhlásení tento štátny prepravca.



Oznámenie prichádza v čase, keď letecký priemysel čelí svojej najhlbšej kríze vzhľadom na pandémiu COVID-19, ktorá zredukovala dopyt po leteckej doprave.



Etihad znížil počet pracovných miest a presadil plány na prechod k prevádzke stredného formátu, ktorá sa bude zameriavať na prepravu pasažierov z Abú Zabí, hlavného mesta SAE.



Abú Zabí nepovoľuje vstup na svoje letisko osobám, ktoré nie sú obyvateľmi emirátu, pričom dosiaľ neoznámilo, kedy sa zrušia reštrikcie súvisiace s koronavírusovou epidémiou. Susedný emirát Dubaj vstup zahraničných návštevníkov povoľuje.



Ďalšie štátne aerolínie, Fly Dubai, spustia priame lety do Tel Avivu ešte v tomto mesiaci, pričom prevádzkovateľ letiska v Dubaji oznámil, že izraelské letecké spoločnosti El Al, Israir a Arkia začnú prevádzku letov medzi Tel Avivom a Dubajom v decembri.



Spoločnosti Etihad, Fly Dubai a El Al v uplynulých mesiacoch poskytujú charterové služby medzi SAE a Izraelom.



Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo minulý týždeň v utorok potvrdil, že Spojené štáty plánujú predať SAE bojové stíhačky typu F-35.



Obchod v hodnote 23,37 miliardy dolárov zahŕňa 50 strojov F-35, 18 pokročilých vyzbrojených bezposádkových lietadiel a muníciu typu vzduch-vzduch a vzduch-zem.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu koncom októbra uviedol, že Izrael už nemá námietky, aby SAE nakúpili pokročilú vojenskú techniku od Spojených štátov.



Jeho slová zazneli po tom, čo SAE spoločne s Bahrajnom v septembri podpísali dohody o normalizácii vzťahov so židovským štátom.