Aerolínie Gulf Air presunuli flotilu z Bahrajnu do Saudskej Arábie
Autor TASR
Manáma 11. marca (TASR) — Letecká spoločnosť Gulf Air premiestnila v súvislosti s izraelsko-americkými útokmi na Irán veľkú časť svojej flotily z medzinárodného letiska ležiaceho neďaleko bahrajnskej metropoly Manáma na bezpečnejšie miesta v okolitých štátoch. Oznámil to v stredu bahrajnský úrad pre civilné letectvo, informuje TASR s odvolaním sa na televíziu al-Džazíra.
Väčšinu z približne desiatich lietadiel presunuli aerolínie na letiská v Saudskej Arábii. Stalo sa tak v v utorok počas krátkeho otvorenia vzdušného priestoru Bahrajnu. Presun lietadiel sa uskutočnil bez cestujúcich ako preventívne opatrenie, pretože v regióne pretrvávajú hrozby raketových a dronových útokov zo strany Iránu.
Keďže lietadlá sú dočasne umiestnené v zahraničí, pravidelná komerčná doprava z Bahrajnu je do značnej miery pozastavená. Ak to podmienky dovolia, repatriačné lety by sa mohli prevádzkovať z alternatívnych letísk.
Bahrajnské médiá v stredu dopoludnia informovali, že po spustení poplašných sirén bolo v krajine počuť štyri výbuchy. Bahrajnské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že protivzdušná obrana zachytila balistickú raketu vypálenú z Iránu.
Od 28. februára, keď sa americko-izraelské útoky na Irán začali, bolo zachytených a zničených 106 rakiet a 177 dronov vypálených na Bahrajn, uviedli tamojšie ozbrojené sily.
