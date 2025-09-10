< sekcia Zahraničie
Aerolínie LOT ráno presmerovali z Varšavy sedem svojich letov
Po obnovení prevádzky na letisku vo Varšave budú všetky lety postupne nasmerované späť na tamojšie medzinárodné letisko.
Autor TASR
Varšava 10. septembra (TASR) — Po dočasnom uzavretí časti poľského vzdušného priestoru presmerovali v stredu ráno Poľské aerolínie LOT sedem svojich letov z Varšavy na iné letiská v krajine. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu spoločnosti Krzysztofa Moczulského na platforme X.
Podľa Moczulského boli lety z Tokia a egyptského letoviska Šarm aš-Šajch presmerované do Katovíc, spojenia zo Sofie a Bejrútu do Poznane, let z islandského Keflavíku do Gdanska a lety z Tbilisi a Rijádu do Vroclavu.
Moczulski zdôraznil, že bezpečnosť cestujúcich a posádok je pre spoločnosť prioritou. Po obnovení prevádzky na letisku vo Varšave budú všetky lety postupne nasmerované späť na tamojšie medzinárodné letisko. Podľa webu Flight radar už lietadlá vo Varšave opäť pristávajú.
Obmedzenia leteckej prevádzky nasledovali po nočných incidentoch, keď poľská armáda zostrelila drony, ktoré viackrát narušili vzdušný priestor krajiny. V dôsledku toho boli zo stredy na štvrtok z bezpečnostných dôvodov uzavreté letiská v Rzeszówe, Lubline, Varšave a Modline.
Poľské ministerstvo obrany podľa agentúry PAP označilo obmedzenia pre civilné letectvo za bežný postup počas intenzívnych vojenských operácií v regióne.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
