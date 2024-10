Aerolínie Lufthansa predĺžili pozastavenie letov do Izraela

Frankfurt nad Mohanom 1. októbra (TASR) - Letecká spoločnosť Lufthansa Group a jej dcérske aerolínie v utorok oznámili, že predlžujú pozastavenie letov do izraelského Tel Avivu, libanonského Bejrútu a iránskeho Teheránu. Dôvodom je eskalácia konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Lety z a do Tel Avivu budú pozastavené do 31. októbra, zatiaľ čo lety do Bejrútu a Teheránu do 30. novembra, respektíve 14. októbra, uvádza Lufthansa vo vyhlásení.



Pod Lufthansu spadajú aj spoločnosti SWISS, Brussels Airlines, Austrian Airlines a Eurowings.



Izraelské pozemné sily v noci na utorok podnikli pozemnú ofenzívu do Libanonu. Predchádzalo jej niekoľko dní leteckých útokov na ciele Hizballáhu v metropole Bejrút a ďalších častiach krajiny. Pri piatkovom útoku Izraela zahynul aj dlhoročný šéf hnutia Hasan Nasralláh a viacero vysokopostavených veliteľov.



Lufthansa pred dvoma týždňami pozastavila lety do týchto krajín pre výbuchy komunikačných zariadení, ktoré používali členovia Hizballáhu.