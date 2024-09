Aerolínie Lufthansa predĺžili prerušenie letov do Izraela a Iránu

Berlín 23. septembra (TASR) - Nemecké aerolínie Lufthansa Group v pondelok predĺžili prerušenie letov do izraelského Tel Avivu a iránskeho Teheránu do 14. októbra. Dôvodom je podľa spoločnosti napätá bezpečnostná situácia v regióne. Lety do Bejrútu zostávajú pozastavené do 26. októbra. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Spoločnosť ozrejmila, že lietadlá budú obchádzať aj izraelský a iránsky vzdušný priestor a že situáciu pozorne sleduje a v najbližších dňoch ju bude opätovne vyhodnocovať. Cestujúci, ktorých sa zrušenie letov týka, si môžu bezplatne zmeniť rezerváciu na neskorší termín cesty alebo sa im vráti plná cena letenky.



Lufthansa už skôr zrušila lety pre nedávne výbuchy komunikačných zariadení - pejdžrov a vysielačiek, ku ktorým došlo v Libanone minulý týždeň. Okrem hlavnej leteckej spoločnosti Lufthansa patria do skupiny Lufthansa Group aj Swiss, Austrian, Brussels Airlines a Eurowings. Lety do Bejrútu zrušilo pre svojich dopravcov aj Jordánsko, a to až do odvolania, uviedli tamojšie úrady.