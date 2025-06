Aerolínie sa po útokoch na Irán vyhýbajú vzdušnému priestoru v regióne

Teherán 13. júna (TASR) - Letecké spoločnosti sa po nočných útokoch Izraela na Irán v piatok dopoludnia vyhýbajú vzdušnému priestoru v regióne. Podľa dát portálu Flightradar24 dopravcovia presmerovali a zrušili lety, aby zaručili bezpečnosť cestujúcich a posádky. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Letisko Bena Guriona v Tel Avive je až do odvolania uzavreté a izraelské jednotky protivzdušnej obrany sú v stave vysokej pohotovosti pre odvetné údery zo strany Iránu.



Izraelský hlavný letecký dopravca El Al uviedol, že pozastavil lety a presunul niektoré svoje lietadlá z krajiny. Aerolínie Israir informovali, že evakuujú svoje stroje z Tel Avivu.



Do odvolania je uzatvorený vzdušný priestor nad Iránom. V čase izraelských útokov cezeň lietalo množstvo komerčných lietadiel vrátane strojov spoločností Emirates, Lufthansa a Air India. Všetky tri aerolínie uviedli, že lety do Iránu pozastavili a nebudú ani využívať vzdušný priestor v konfliktnej oblasti.



Lety sú obmedzené aj nad Irakom, Jordánskom a Libanonom. „Lietadlá sú presmerované buď na juh cez Egypt a Saudskú Arábiu, alebo na sever cez Turecko, Azerbajdžan a Turkménsko," uvádza sa na webovej stránke Safe Airspace, ktorú prevádzkuje organizácia OPSGROUP.