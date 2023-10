Aerolínie Swiss prepravia z Izraela švajčiarskych občanov

Zürich 9. októbra (TASR) - Aerolínie Swiss v pondelok oznámili, že na utorok naplánovali špeciálny let z izraelského Tel Avivu do Zürichu na repatriáciu švajčiarskych občanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Aerolínie zorganizovali let s kapacitou 219 pasažierov v spolupráci so švajčiarskym ministerstvom zahraničných vecí. Swiss je dcérska spoločnosť nemeckej skupiny Lufthansa a v sobotu v reakcii na masívny útok palestínskeho militantného hnutia Hamas z pásma Gazy na Izrael dočasne pozastavila svoju pravidelnú linku do Tel Avivu.



Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že v Izraeli eviduje približne 430 švajčiarskych turistov. Dodalo, že v Izraeli a na palestínskych územiach má pobyt ďalších 28.000 občanov Švajčiarska.