Aerolínie varujú, že COVID pasy spôsobia chaos na letiskách

Dublin 29. júna (TASR) - Organizácie reprezentujúce najväčšie európske letecké spoločnosti varovali, že spustenie digitálnych koronavírusových preukazov spôsobí chaos a dlhé rady na letiskách, ak sa celý systém lepšie neskoordinuje a nezjednoduší.



Európske cestovné pasy majú vstúpiť do platnosti vo štvrtok 1. júla a prostredníctvom QR kódu poskytujú osvedčenie o očkovaní, prekonaní covidu alebo negatívnom teste. Medzinárodná rada letísk (ACI) a tiež spoločnosť Airlines for Europe (A4E), Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) a Združenie leteckých spoločností európskych regiónov (ERA) však v tejto súvislosti v liste adresovanom lídrom EÚ upozornili na "znepokojujúcu zmes prístupov" zo strany rôznych európskych krajín.



"So zintenzívnením osobnej prepravy v nasledujúcich týždňoch je hrozba chaosu na európskych letiskách reálna," uvádza sa v spoločnom liste leteckých spoločností zaslanom v pondelok. "Vysoká miera fragmentácie a odlišností v implementácii digitálneho certifikátu..., ako aj duplikovanie kontrol dokumentov v niekoľkých štátoch je alarmujúca," varujú.



Signatári listu žiadajú, aby sa kontroly pasažierov konali len v krajinách, z ktorých ľudia cestujú, a nie v cieľových destináciách.



Časť požadovaných procedúr by podľa nich mali cestujúci absolvovať na diaľku ešte pred samotným príchodom na letisko. Vlády jednotlivých krajín by tiež mali zabezpečiť nástroje na čítanie QR kódov a spracovávať zdravotné údaje cestujúcich.



Generálny riaditeľ ACI Europe Olivier Jankovec uviedol, že "množstvo manuálneho overovania na letiskách" ho veľmi znepokojuje. Viceprezident IATA upozornil, že čas strávený na letiskách sa v porovnaní s obdobím spred pandémie zvýšil z 1-1,5 hodiny na tri hodiny. Ak sa neprijmú nijaké zmeny a kapacita sa vráti na časy pred covidom, môžu to mať podľa neho za dôsledok zvýšenie čakacej doby až na päť až osem hodín.



Európska komisia (EK) pred utorkovým zasadnutím členských štátov týkajúcom sa COVID pasu vydala odporúčania, v ktorých sa spomínajú niektoré z obáv prepravcov - rozličné krajiny napríklad plánujú až desať rôznych kombinácií kontrol. "Nepotrebné duplikácie opatrení" spôsobia rady a hromadenie ľudí na letiskách, uviedla EK.