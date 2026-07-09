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AES: Rusko bude naďalej podporovať armády Burkiny Faso, Mali a Nigeru

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Moskva sa tiež podľa francúzskej agentúry snaží s krajinami AES prehĺbiť spoluprácu aj v energetickom a ťažobnom sektore.

Autor TASR
Abidjan 9. júla (TASR) - Rusko bude naďalej poskytovať vojenskú podporu vládam západoafrických štátov Burkina Faso, Mali a Niger, na čele ktorých stoja vojenské junty, uviedli tieto krajiny v stredu v spoločnom vyhlásení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Po prevratoch v rokoch 2020 až 2023 prevzali moc v Bamaku, Ouagadougou a Niamey vojenské junty a následne formálne vytvorili konfederáciu Aliancia štátov Sahelu (AES). Dištancovali sa od Západu, najmä od svojej bývalej koloniálnej mocnosti - Francúzska. Burkina Faso, Mali a Niger sa svojím rozhodnutím zároveň priblížili ku krajinám ako Rusko.

AES a Moskva v spoločnom vyhlásení počas návštevy ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova v Nigeri uviedli, že Moskva bude „naďalej podporovať posilňovanie operačných kapacít ozbrojených síl členských štátov AES“.

Lavrov pricestoval do Niamey na „stretnutie na vysokej úrovni“ s ministrami zahraničných vecí týchto troch západoafrických krajín, ktoré nadväzovalo na podobné stretnutie v apríli 2025 v Moskve.

Rusko a jeho polovojenská jednotka Africký zbor (Africa Corps) poskytujú krajinám AES podporu v boji proti džihádistickým skupinám spojených s al-Káidou a Islamským štátom, pričom ich armády sú tiež obviňované zo zločinov proti civilistom, píše AFP.

Moskva sa tiež podľa francúzskej agentúry snaží s krajinami AES prehĺbiť spoluprácu aj v energetickom a ťažobnom sektore.
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