AfD: Aliancia Patrioti pre Európu otvára pre stranu nové možnosti

Berlín 2. júla (TASR) - Nemecká krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa môže vďaka novej aliancii Patrioti pre Európu predstavenej Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), maďarským Fideszom a českým hnutím ANO dostať z politickej izolácie. V pondelok o tom napísali portály Euractiv.de a Euractiv.cz.



O vytvorení aliancie informovali ešte v nedeľu lídri ANO, Fideszu a FPÖ. Tá má byť základom pre novú politickú frakciu v Európskom parlamente (EP). Uvedené strany a hnutia vyhrali vo svojich domovských krajinách júnové eurovoľby. Na vytvorenie novej frakcie však potrebujú 23 europoslancov zo siedmich rôznych krajín. ANO získalo sedem mandátov, samotný Fidesz má 10 a FPÖ šesť. Podľa médií sa k aliancii pridá aj portugalská Chega (Dosť) a ďalšie strany.



Spolupredsedníčka AfD Alice Weidelová v pondelok uviedla, že oznámenie vytvorenia aliancie znamená pre AfD nové možnosti spolupráce s inými stranami. Poukázala, že euroskeptické politické skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a Identita a demokracia (ID) sú "v pohybe" a prechádzajú zmenami.



AfD je už niekoľko týždňov v politickej izolácii, keďže ju vylúčili z ID. Hoci pripojenie nemeckej strany k aliancii „patriotov“ je nepravdepodobné, presuny na krajne pravicovej časti politického spektra by mohli nemeckej strane otvoriť dvere k novým spojenectvám, píše Euractiv.cz.



V ID sa objavili správy, že jej doteraz najväčšia delegácia, francúzske Národné združenie (RN) Marine Le Penovej, môže frakciu opustiť. Ak by sa podarilo vytvoriť spomínanú frakciu Patrioti pre Európu, ID by opustila aj rakúska FPÖ. Frakcii tak v EP hrozí úplné rozpustenie z dôvodu nedostatočného zastúpenia národných delegácií.



Doterajšie či nové frakcie v europarlamente musia svoj názov a zloženie oznámiť do 15. júla. Od 16. do 19. júla bude v Štrasburgu ustanovujúce plenárne zasadanie EP, kde si europoslanci zvolia predsedu a 14 podpredsedov, kvestorov, predsedov a podpredsedov výborov a delegácií.