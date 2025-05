AfD chce nové voľby, SPD tvrdí, že Merza podporila celá frakcia

Berlín 6. mája (TASR) - V súvislosti s neúspechom Friedricha Merza v utorňajšom prvom kole voľby nemeckého kancelára v Spolkovom sneme (Bundestag) koaliční sociálni demokrati (SPD) predpokladajú, že predsedu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) podporil celý ich poslanecký klub. Najsilnejšia opozičná strana, krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), požaduje vypísanie nových volieb. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



Zdroje z prostredia parlamentnej frakcie SPD pre DPA uviedli, že na hlasovaní nechýbal ani jeden poslanec strany. Členovia frakcie sa po prvom kole hlasovania zišli na konzultáciách.



Predseda SPD a dezignovaný vicekancelár Lars Klingbeil podľa parlamentných zdrojov povedal, že nemá informácie o tom, že by niekto z poslancov jeho strany nepodporil Merza. Podľa neho na to nie je dôvod, keďže 85 percent členskej základne podporilo koaličnú zmluvu s konzervatívnym blokom CDU/CSU.



Na nové voľby vyzvala po prekvapujúcom nezvolení Merza AfD. „Merz by mal odstúpiť a mala by sa uvoľniť cesta pre parlamentné voľby,“ povedala novinárom spolupredsedníčka AfD Alice Weidelová. Výsledok hlasovania označila za „dobrý deň pre Nemecko“ a prejav nestability budúcej vlády. Merza označila za „volebného podvodníka a klamára“.



Ďalšie kolo voľby nového kancelára sa očakáva v stredu. Kancelárom tak naďalej zostáva predseda SPD Olaf Scholz. Článok 69 ústavy totiž stanovuje, že kancelár bude pokračovať vo výkone svojich povinností „až do vymenovania svojho nástupcu“. Vo funkciách zatiaľ zostanú aj všetci ministri spolkovej vlády.



Týždenník Der Spiegel pripomenul, že v utorok uplynulo presne šesť mesiacov od rozpadu Scholzovej tzv. semaforovej koalície tvorenej SPD, Zelenými a liberálmi z FDP.