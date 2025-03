AfD chce zablokovať výdavkové plány rodiacej sa vládnej koalície

Berlín 7. marca (TASR) - Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) vyzvala šéfku dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestag), aby zrušila dve mimoriadne zasadnutia odchádzajúcej snemovne, ktorých cieľom je presadiť rozsiahly plán výdavkov zameraný na investície do infraštruktúry a obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V liste, ktorý v piatok získala DPA, parlamentná frakcia AfD požiadala predsedníčku Bundestagu Bärbel Basovú, aby zrušila zasadnutia naplánované na 13. a 18. marca, pričom argumentuje, že má povinnosť zvolať nový parlament, ktorý by mal mať svoje ustanovujúce zasadnutie len o niekoľko dní neskôr. Ak Basová do pondelka (10. 3.) žiadosti nevyhovie, plánuje AfD iniciovať mimoriadne konanie na ústavnom súde s cieľom zabrániť zasadnutiam, uvádza sa v liste.



Po predčasných voľbách z 23. februára, v ktorých zvíťazili kresťanskí demokrati, pokračuje starý Bundestag vo svojej práci až do 25. marca, keď sa prvýkrát zíde nový parlament. Blok zložený z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jej sesterskej Kresťanskosociálnej únie (CSU), ktorá pôsobí len v Bavorsku, v súčasnosti predbežne rokuje so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) o začatí koaličných rokovaní.



Strany dosiahli uplynulý utorok významný prelom, keď sa dohodli na pláne výdavkov v hodnote miliárd eur, ktorý má umožniť investície do infraštruktúry a obrany. Plánujú vytvoriť osobitný fond vo výške 500 miliárd eur na ozdravenie chradnúcej nemeckej infraštruktúry a zároveň sa snažia zmierniť prísne ústavné pravidlá týkajúce sa prijímania nového štátneho dlhu, tzv. dlhovej brzdy, aby bolo možné vo veľkom zvýšiť výdavky na obranu. Tieto plány si vyžadujú dvojtretinovú väčšinu potrebnú v parlamente na zmenu nemeckej ústavy.