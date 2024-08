AfD ide na víťazstvo vo voľbách v Durínsku, vyhrať môže aj v Sasku

Berlín 28. augusta (TASR) - Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že v nedeľných voľbách v spolkových krajinách Durínsko a Sasko by mohla zvíťaziť krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), píše TASR podľa správy agentúry AFP. V oboch spolkových krajinách sa tiež očakáva slabý výsledok sociálnych demokratov (SPD) kancelára Olafa Scholza, ktorých preferencie sa momentálne pohybujú okolo šiestich percent.



Voľby sa uskutočnia iba týždeň po útoku v Solingene, pri ktorom prišli o život traja ľudia. Útočníkom bol údajne žiadateľ o azyl zo Sýrie, čo ešte zostrilo už i tak napätú debatu o prisťahovalectve v Nemecku.



AfD, známa svojimi protiimigračnými postojmi, je podľa prieskumov v Durínsku na prvom mieste s približne 30-percentnými preferenciami, v Sasku by mal prebehnúť tesný súboj o víťazstvo s konzervatívnou CDU. Napriek tomu je nepravdepodobné, že by AfD aj v prípade svojho víťazstva prevzala výkonnú moc, pretože ostatné strany vylúčili možnú spoluprácu.



Krajinské voľby sa v septembri uskutočnia aj v ďalšej východonemeckej spolkovej krajine Brandenbursko, kde má AfD preferencie na úrovni 24 percent.



Situácia je v každej spolkovej krajine mierne odlišná, je však "zrejmé, že AfD pritiahne mimoriadne veľký počet hlasov", povedala pre agentúru AFP Marianne Kneuerová, profesorka politológie na Technickej univerzite v Drážďanoch.



Okrem problémov, ktoré by mohol nepriaznivý výsledok spôsobiť Scholzovej koalícii so Zelenými a liberálnou stranou FDP pred budúcoročnými spolkovými voľbami, by tieto krajinské voľby mohli mať aj dôsledky na medzinárodnej úrovni, ak v nich uspejú strany, ktoré nesúhlasia s poskytovaním ďalšej pomoci Ukrajine.



AfD je podľa Kneuerovej mimoriadne silná v bývalom komunistickom Východnom Nemecku sčasti aj preto, "lebo jadro voličov strany sa tu dokáže identifikovať s jej nacionalistickými a autoritárskymi postojmi". Popularitu strany však možno odvodzovať aj od nespokojných voličov, ktorí na protest nechcú hlasovať za žiadnu inú stranu, dodáva politologička Kneuerová.



V júnových voľbách do europarlamentu získala AfD celkovo 15,9 percenta hlasov a mimoriadne sa jej darilo práve v niekdajšom Východnom Nemecku. Ak by v nedeľu zvíťazila v Sasku a Durínsku, bol by to po niekoľkých lokálnych úspechoch jej prvý triumf v krajinských voľbách.